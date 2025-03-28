Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
Український лідер наголосив, що головні, базисні речі, компромісні, були окреслені в рамковій угоді. Це те, на що наша держава була готова піти.
Напередодні США запропонували Україні новий варіант угоди про корисні копалини. Президент пояснив, на що наша держава точно не погодиться.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
Український лідер наголосив, що головні, базисні речі, компромісні, були окреслені в рамковій угоді. Це те, на що наша держава була готова піти.