Угорщину ізолюють у ЄС через побоювання витоків інформації до Кремля, – Politico

Європейський Союз обмежує передачу конфіденційних даних Угорщині, а зустрічі лідерів дедалі частіше проходять у вузькому форматі. Це відбувається через побоювання, що Будапешт може "зливати" інформацію Кремлю.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Як Євросоюз взаємодіє з Угорщиною?

Побоювання щодо можливих витоків інформації стали однією з причин того, що частина європейських лідерів почала проводити зустрічі у менших форматах – без участі всіх 27 країн-членів.

Загалом, не надто лояльні держави-члени є основною причиною того, чому більша частина важливої європейської дипломатії зараз відбувається в різних, більш дрібних форматах – Е3, Е4, Е7, Е8, Веймарський альянс, NB8, JEF і так далі,

– сказав чиновник.

Довідка. Цифри в назвах означають кількість європейських лідерів у групі. До Веймарського альянсу входять Франція, Німеччина та Польща, NB8 об'єднує вісім країн Північної Європи та Балтії, а JEF – це Об'єднані експедиційні сили, до складу яких входять 10 держав Північної Європи.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що ще у 2024 році отримував попередження про можливу передачу інформації угорською стороною Росії. За його словами, під час зустрічей за участі глави МЗС Угорщини Петера Сійярто він та інші дипломати свідомо обмежували обсяг інформації.

Подібна практика застосовувалася і перед самітом НАТО у Вільнюсі 2023 року – тоді угорську делегацію фактично відсторонили від обговорення чутливих питань.

Через загрозу витоку інформації ЄС може засекретити частину інформації та документів.

За словами дипломатів, присвоєння статусу "секретно" не є панацеєю, але воно "може служити стримувальними факторами проти витоків і передачі конфіденційної інформації третім особам.

Це підриває довіру, співпрацю та цілісність Європейського Союзу. Це ганебна ситуація. Якщо він (Орбан, – 24 Канал) залишиться при владі після виборів, думаю, ЄС доведеться шукати інші способи реагування,

– зазначив дипломат, коментуючи звинувачення на адресу Угорщини.

З чого почався скандал?