Угорщина стурбована порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Попри це, з Росією треба "продовжувати говорити" та діяти насамперед саме шляхом дипломатії, щоб знайти рішення.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як відреагувала Угорщина на порушення простору Польщі?

Угорський міністр висловив сподівання на те, що більше подібна ситуація, яка здатна призвести до "ескалації" не відбудеться. Петер Сіярто прокоментував нещодавню атаку безпілотників на Польщу у середу, 10 вересня.

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав – це неприпустимо", – заявив він.

На його думку, з Росією варто "продовжувати говорити, оскільки переговори та припинення вогню мають бути рішенням для завершення війни, а якщо Росія відмовляється від припинення вогню, то її необхідно "почути".

Блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень – це не шлях уперед. Якщо ви блокуєте канали комунікації та відмовляєтеся від дипломатії, ми не знайдемо рішення. Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення – продовжувати говорити один з одним і слухати один одного,

– додає він.

Також Петер Сіярто назвав санкції проти Росії "найбільшою поразкою" ЄС, оскільки, за його словами, відповідні обмеження щодо Москви призвели до більших втрат для Європи, аніж для російської сторони.

Він переконаний, що санкції проти російських енергоносіїв шкодить першочергово європейським країнам, які імпортують нафту та газ Росії. Угорщина та Словаччина роблять це через нафтопровід "Дружба".

"Фактично, коли йдеться про санкції, ми європейці більше страждаємо ніж росіяни. Якщо чесно – я не дбаю як нашкодити Росії. Мене цікавить як не нашкодити Угорщині", – резюмував міністр закордонних справ Угорщини.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі?