В Угорщині закрилися виборчі дільниці: коли будуть перші результати

Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня, вони тривали один день. Наразі зарано говорити про перші офіційні результати, але певні підсумки вже можна підбити.

Деталі передає Telex. Дільниці закрилися о 19:00 за угорським часом, підрахунок голосів розпочнуть після закриття. За місця в парламенті змагаються 5 партій, лідерами є правляча "Фідес" чинного прем'єра Віктора Орбана та опозиційна "Тиса" Петера Мадяра.

Як пройшли вибори в Угорщині 12 квітня?

Якщо коротко – з порушеннями.

Організація "Чисті вибори" перелічила зафіксовані порушення. Серед них автівки, які весь день циркулюють до виборчих дільниць, цивільні особи, які супроводжують літніх виборців нібито для допомоги, не викреслене ім'я кандидата, який зняв свою кандидатуру.

В державній виправній установі забрали урну для голосування, не давши проголосувати прихильникам партії "Тиса".

Був навіть угорський аналог гречки, зафіксований на фото.



Золтан Деметер, кандидат від партії "Фідес", роздає пакунки виборцям / "Чисті вибори"

Скільки людей прийшло на вибори в Угорщині 12 квітня?

Ще під час виборів мовилося про рекордно високі показники – вищі, ніж 2002 року, коли був попередній рекорд.

Остаточна явка склала 77,8 відсотка виборців.

За "Фідес" голосували переважно шукачі роботи, працівники державного сектору та люди з нижчим рівнем освіти. Слід сказати, що це приблизні дані й не завжди кореляція з освітою є показником консерватизму виборця.

Хто перемагає – Орбан чи Мадяр?

Екзитполів немає, та є результати опитувань, проведених раніше.

Відповідно до опитування Дослідницького центру 21, партія "Тиса" може розраховувати на 55 відсотків голосів, а "Фідес" – на 38 відсотків на недільних виборах. Ця різниця в 17 відсотків більша, ніж будь-коли раніше вимірював цей дослідницький центр.

Яка атмосфера після виборів в Угорщині?

Кореспонденти "РБК-Україна" повідомили, що під угорським парламентом у Будапешті проходить величезна вечірка електронної музики. Водночас це не є політичним заходом.

Зверніть увагу! Напередодні, 11 квітня, угорці провели багатогодинний концерт – мітинг проти Орбана. Кожен із 50 гуртів заспівав по одній пісні.

Та навпроти будівлі парламенту, з іншого боку Дунаю, збираються тисячі прихильників "Тиси". Вони очікують на результати підрахунку голосів.

