І це ще не кінець: Україна перетворює тилові райони Росії на "кіл-зону", – Business Insider

Україна почала активно застосовувати нові безпілотники для ударів по російських об'єктах далеко за лінією фронту, завдяки чому території, які раніше вважали відносно безпечним тилом, дедалі частіше опиняються під загрозою атак.

Про це повідомляє Business Insider.

Як Україна перехоплює ініціативу у війні?

Видання пише, що від початку повномасштабної війни БпЛА здебільшого використовували для ураження цілей безпосередньо на лінії фронту або для атак на об'єкти військово-промислового комплексу в глибокому тилу ворога.

Утім, останнім часом українські військові дедалі частіше завдають ударів по цілях на відстані від кількох десятків до кількох сотень кілометрів, зокрема по складах, технікі, командних пунктах, логістичних центрах і системах ППО.

Business Insider повідомляє, що раніше російське командування вважало ці райони відносно безпечними, наразі розширення можливостей дронів змушує окупантів переносити склади та пункти забезпечення далі від лінії фронту.

Згідно з оприлюдненою інформацією, подібні удари українських безпілотників значно ускладнюють російську логістику та збільшують час доставки боєприпасів, техніки та інших ресурсів до передових окупаційних підрозділів.

Керівник відділу військового співробітництва Сил територіальної оборони України Тарас Березовець вважає, що масове застосування цієї тактики здатне суттєво вплинути на ситуацію на фронті та змінити характер бойових дій.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна планує розширювати кампанію з ураження логістики, оскільки це позбавляє ворога безпечного тилу і дозволяють ефективніше зривати підготовку наступів.

Також ефективність подібних ударів відзначають і західні експерти. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) атаки по тилу вже впливають на перебіг бойових дій та послаблюють можливості окупаційних військ.

За оцінками експертів ISW, у квітні 2026 року російська армія вперше з серпня 2024 року захопила менше території, ніж втратила, що, за словами фахівців, може безпосередньо свідчити про зниження темпів її просування.

Аналітики зазначають, що кампанія з ураження російської логістики лише набирає обертів. Міжнародні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія вже анонсували спільне виробництво тисяч подібних БпЛА.

Фахівці вважають, що подальше нарощування таких спроможностей може суттєво змінити характер війни, а удари по логістичних маршрутах, складах і тилових об'єктах можуть ставати важливішими і визначенні ситуації на фронті.

Ударна кампанія України на середній дистанції, ймовірно, далека від свого апогею, за умови подальшої підтримки з боку партнерів України, і, ймовірно, посилиться протягом 2026 року, оскільки Україна розгортає нову зброю, здатну вразити оперативний тил Росії,

– переконані аналітики.

До речі, раніше Politico повідомляло, що українські безпілотники активно атакують ворожі вантажівки на головних дорогах окупованого півдня України, які Росія використовує як сухопутний коридор до Криму для логістики.