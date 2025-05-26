Україна дуже ймовірно отримає німецькі крилаті ракети Taurus, — Clash Report

На тлі масованих обстрілів України Берлін, здається, готовий піти на рішучий крок. Київ, із великою вірогідністю, отримає довгоочікувані крилаті ракети Taurus.

Канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійності озброєння, яке постачається Україні, передає 24 Канал.

Дивіться також Німеччина більше не коментуватиме плани щодо Taurus для України

Берлін надасть Києву Taurus

Мерц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Як пише Clash Report, заява очільника німцецького уряду свідчить про те, що Київ, ймовірно, отримає німецькі ракети Taurus.

Очікується, що Німеччина надасть від 100 до 150 крилатих ракет Taurus – аналога британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Нагадаємо, що Мерц завжди відкрито підтримував ідею надання Україні Taurus ще у часи, коли канцлером був рішучий противник цього рішення – Олаф Шольц.

Зауважимо, що 10 травня Мерц разом із лідерами Британії, Франції та Польщі прибули до Києва, де висунули спільний ультиматум Путіну: або він погоджується на припинення вогню, або на нього чекає сильний пакет санкцій, а Україні посилять військову допомогу. Очільник Кремля проігнорував вимогу європейців.