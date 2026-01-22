Якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці, – Кіт Келлог
Колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявив, якщо Україна переживе цю зиму, то перевага буде на її боці. Він впевнений, що Росія не виграє війну.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Келлога під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі 21 січня.
Що сказав Келлог про війну?
На думку Келлога, на тлі великих втрат диктатор Путін намагається знайти, як "гідно вийти з цієї ситуації", бо сам розуміє, що "цю війну не виграє".
Американець додав, що російський президент уже "психологічно дійшов до точки", коли не може відпустити ситуацію.
"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, – провал", – зазначив Келлог.
Він додав, що розуміє, що ця зима важка для України.
Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії,
– наголосив американський генерал.
Які ще заяви прозвучали у Давосі?
У вівторок, 20 січня, у Швейцарії почався Всесвітній економічний форум. Загалом участь у заході бере понад 130 країн, у тому числі й Україна. Водночас уряд Данії вирішив не долучатися до форуму через загострення ситуації навколо Гренландії, яку учасники доволі активно обговорювали під час своїх виступів. Агресія Росії – також була одною з основних тем для дискусій.
Зокрема, Трамп заявив, що США "досить близько" до мирної угоди між Росією та Україною. Він також анонсував плани на зустріч із Зеленським у Давосі.
Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що війна в Україні залишається одним з найважливіших для Польщі, східного флангу НАТО і навіть для "всього вільного світу".
Виступив на форумі й голова Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що Україна рухається до кардинального вирішення війни.