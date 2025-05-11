Україна має негайно погодитися на перемовини в Туреччині, – Трамп про пропозицію Путіна

11 травня під час нічної пресконференції Владімір Путін фактично відмовився від пропозиції України та її союзників розпочати повне припинення вогню з 12 травня. Натомість очільник Кремля закликав Київ до прямих переговорів у Стамбулі 15 травня. Дональд Трамп прокоментував ініціативу диктатора.

У власній соцмережі Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно прийняти пропозицію російського диктатора. На думку американця, переговори у Стамбулі покажуть, чи можлива мирна угода між сторонами, передає 24 Канал.

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Що каже Трамп

Хоча Путін не коментував під час нічної пресконференції пропозицію України та Заходу щодо 30-денного перемир'я, Дональд Трамп усвідомив, що той фактично відмовився від неї.

За словами американця, Путін хоче зустрічі у Туреччині в четверг для того, аби обговорити можливе припинення кровопролиття.

Україна має на це погодитися, негайно. Принаймні, вони (переговори у Стамбулі – 24 Канал) зможуть визначити, чи можлива угода,

– зауважив політик.

Також він додав, що коли стане зрозуміло, що угода про припинення вогню неможлива, "лідери Європи та США знатимуть, на чому все стоїть, і зможуть діяти відповідно".

Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б виграти (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки,

– підсумував Трамп.