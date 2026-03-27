"Український слід" у виборах США: американістка назвала мету абсурдних звинувачень Трампа

Дональд Трамп поширює конспірологічну версію про те, що Україна фінансувала передвиборчу кампанію Джо Байдена з американської допомоги. Це політична гра, де апелюють до старих наративів про корумповану країну, щоб дискредитувати українську владу.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила 24 Каналу, що Трамп посилається на нібито перехоплені телефонні розмови, хоча жодних розслідувань чи підтверджень просто не існує.

Чи пов’язані ці заяви з російською пропагандою?

Трамп поширив у соціальних мережах посилання на статтю про те, що США нібито перехопили повідомлення українського уряду, в яких обговорювали план переказу коштів на переобрання Байдена. Але ніхто не може підтвердити це, однак директорка національної розвідки США Тулсі Габбард нібито доручила перевірити записи щодо реалізації цього плану.

Адміністрація Байдена виділила сотні мільйонів доларів на допомогу Україні, але згідно з версією Трампа, українська сторона використала ці кошти на фінансування виборів, а не на війну з Росією.

Такер Карлсон та інші критики ставили питання: чому США повинні підтримувати Україну, а не Росію, аргументуючи тим, що в Україні олігархія, немає демократії та існує корупція. Ці старі стереотипи про Україну ніколи не зникали – їх просто обтрушують від пилу та використовують у політичних цілях, коли це необхідно,

– сказала Філіпенко.

У дописі Трамп спеціально підкреслює, що перехоплені повідомлення не пов’язані з російськими дезінформаційними зусиллями, намагаючись відділити цю історію від Росії. Стаття опублікована на сайті маловідомого видання Just The News.

"Я вперше і, думаю, востаннє бачу цей ресурс. Але головне, чому Трамп поширює статтю сумнівного походження. Це викликає запитання про справжнє джерело дезінформації та причину, чому президент США публікує матеріал, який ніколи не був предметом розслідування, але тепер, можливо, стане його об’єктом", – зазначила Філіпенко.

Що ще відомо про заяви Трампа?