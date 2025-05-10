США схвалили передачу Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для Patriot, — NYT
- США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot зі складів Німеччини.
- Українським силам не вистачає ракет далекого радіуса дії, артилерії та балістичних систем протиповітряної оборони, які в основному виробляються в США.
США погодили надання Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до ППО Patriot. Їх передадуть зі складів Німеччини з дозволу Вашингтона.
Військова допомога, схвалена за Байдена, скоро скінчиться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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США можуть надати Україні понад 100 далекобійних ракет
Представник Конгресу США заявив виданню, що цю зброю має передати Німеччина, а США лише "дає зелене світло".
Йдеться про:
- 125 артилеійських ракет великої дальності (ймовірно, HIMARS або MARS II);
- 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.
Ця зброя виготовляється у США, а отже експортувати її можна лише за їх згоди.
Українським силам не вистачає ракет далекого радіуса дії, артилерії та, перш за все, балістичних систем протиповітряної оборони, більшість з яких виробляється в Сполучених Штатах. Про це заявив заступник голови комітету українського парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
До літа ж військова допомога, схвалена за часів адміністрації Байдена, закінчиться.
Він сказав мені, що йому потрібно більше озброєння, але він говорить про це вже три роки,
– сказав Трамп після зустрічі із Зеленським минулого місяця в Римі.
Видання також зазначає, що союзники в Європі разом надали близько половини від приблизно 130 мільярдів доларів військової підтримки, наданої Україні з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Решту надіслали Сполучені Штати.