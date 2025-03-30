У США були розгнівані і шоковані, коли Україна потопила крейсер "Москва", – NYT

Американські чиновники виявили обурення після того, як українські військові без попередження завдали успішного удару по флагману Чорноморського флоту Росії, крейсеру "Москва". Водночас вони були шоковані здатністю України до таких ударів.

США не планували дозволяти Україні завдавати таких ударів по "символах російської могутності". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У США були шоковані ударом по "Москві"

Як повідомляє The New York Times, у своєму розслідуванні щодо ролі США в українських військових операціях, цей епізод став несподіванкою для Вашингтона та викликав неоднозначну реакцію.

Два місяці після початку повномасштабної війни українські генерали прибули до Вісбадена (Німеччина), де узгодили з американськими військовими співпрацю у сферах розвідки, стратегічного планування та технологій.

Приблизно за два тижні до того, американські та українські військово-морські офіцери перебували на плановому дзвінку для обміну розвідданими, коли на їхніх радарних екранах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера "Москва".

За словами колишнього високопосадовця США, американці здивовано вигукнули: "О, це ж Москва!", а українці лише сказали: "О боже. Дуже дякуємо. До побачення".

NYT зазначає, що атака на російський корабель викликала гнів серед американських посадовців, а також здивування тим, що Україна мала ракети, здатні вражати такі цілі.

Крім того, цей удар спричинив паніку у Вашингтоні, оскільки адміністрація тодішнього президента Джо Байдена не планувала дозволяти Києву атакувати "такий потужний символ російської могутності".