У Європі оцінили прогрес України на шляху вступу до ЄС

Під час пресконференції Дениса Шмигаля та Каї Каллас ішлося про європейське майбутнє України. Деталі передає 24 Канал.

Цікаво, що цього дня пролунала і заява про те, що ЄС не продовжить "торгівельний безвіз" з Україною після 5 червня 2025 року. Таким чином, повернуться довоєнні умови торгівлі.

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Що зробила Україна, щоб вступити в ЄС

За словами Каї Каллас, Україна виконала важливий крок, необхідний для вступу до ЄС. Під час війни наша держава має значний прогрес щодо реформ.

"Хочу запевнити, що ваше майбутнє у ЄС. Ми будемо спільно працювати для цього. І чекаємо, що цей день настане якомога швидше, коли ми привітаємо Україну як члена ЄС", – підкреслила головна дипломатка Європи.

Своєю чергою Денис Шмигаль сподівається, що Україна може досягти вагомих результатів не за роки, а значно швидше – протягом місяців. На його думку, Києву під силу зробити всю "домашню роботу" й одразу після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу.

Наразі Україна виконала 81% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

"Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов'язань", – повідомив прем'єр.

У 2025 році Україна прагне відкрити всі 6 кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію.