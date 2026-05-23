Тайванська політикиня відповіла, що схожого та відмінного між Тайванем і Україною

Україну і Тайвань часто ставлять поруч у дискусіях про захист демократій під тиском авторитарних режимів. Колас Йотака, тайванська політична діячка, журналістка та ексречниця Офісу Президента та Кабінету Міністрів Тайваню, визнала, що це дійсно так.

Що схожого та відмінного між Тайванем та Україною, вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу

Що схожого та відмінного між Тайванем та Україною?

Колас Йотака вважає, що головна схожість між Тайванем та Україною у тому, що обидві країни живуть загрозою і водночас – вважають себе демократіями.

Наскільки я розумію, українці хочуть бути частиною Європи та Європейського Союзу. Ви хочете демократії. Ви не хочете повертатися до чогось на кшталт Радянського Союзу під владою Путіна. І це страшно. Для Тайваню ситуація схожа. Ми не хочемо ставати частиною комуністичного Китаю. Насправді я навіть не можу сказати "повертатися", тому що Тайвань ніколи не був комуністичним. Ми просто не хочемо бути частиною Китаю,

– зауважила вона.

Йотака також додала, що як українці, так і тайванці навчилися бути дуже обережними, адже десятками років живуть під загрозою з боку диктатур.

Попри цей тиск, народи намагаються рухатися вперед в економічних, культурних та соціальних аспектах.

"Ми намагаємося стати сильнішими країнами. І це справжня схожість між нами", – наголосила тайванська політична діячка.

За її словами, відмінність Тайваню і водночас його слабкість полягає у тому, що не так багато країн офіційно визнають його незалежною та суверенною державою.

Це велика проблема для Тайваню.

Принаймні Україна міжнародно визнана як держава. Українці мають власний сильний голос у Європі, і навіть НАТО змушене зважати на Україну,

– зауважила Йотака.

Ще одна відмінність – географічна. Адже Україна – велика континентальна країна, а Тайвань – острів. Це передбачає зовсім різні підходи до війни, оборони та характеру конфронтації.

До слова, Колас Йотака також розповіла, що тайванці дуже уважно стежать за ситуацією в Україні, бо не хочуть пережити щось подібне. Політикиня вважає, що Путін використовує щодо України той самий наратив, що й президент Китаю Сі щодо Тайваню.