Індустрії, яка процвітає в Україні, катастрофічно бракує Європі, – Foreign Affairs

Після вторгнення Росії у 2022 році Київ просив США та Європу допомогти захистити своє небо, але тоді йому відмовили. Сьогодні все змінилося: Україна сама стала країною, яка ділиться військовим досвідом і технологіями з іншими.

До лютого 2022 року українська оборонна промисловість була невеликою за європейськими мірками: бюджет закупівель становив менше мільярда доларів. Втім, після вторгнення цей сектор розвинувся надзвичайно швидко. Україна стала лабораторією децентралізованої, постійно вдосконалюваної розробки озброєнь. Про це пише Foreign Affairs.

Як Україна створила оборонну індустрію, яка терміново потрібна континенту?

Після 4 років найінтенсивнішої дронової війни в історії Україна стала провідною країною Європи у сферах:

перехоплення дронів,

багаторівневої ППО,

радіоелектронної боротьби,

безпілотних систем.

Вона навчилася застосовувати ці технології ефективно, дешево та у великих масштабах.

Так, Україна створила дрони-перехоплювачі – невеликі апарати, які знищують "Шахеди", що коштують у 10 разів дорожче.

Вона розробила лазерні системи ППО. Їхня головна перевага в тому, що після запуску один "постріл" коштує майже нічого, тобто дуже дешево порівняно зі звичайними ракетами.

Сьогодні наші військові застосовують:

FPV-дрони вартістю 500 – 2000 доларів, які дозволяють уражати десятки тисяч цілей щомісяця;

далекобійні ракети FP-5 Flamingo, здатні вражати об'єкти на відстані 2900 кілометрів;

морські безпілотники, що фактично витіснили російський флот із західної частини Чорного моря;

наземні роботизовані системи, які змінюють логістику та евакуацію поранених.

Понад 200 українських компаній працюють над наземними роботами – такі темпи розвитку не мають аналогів у країнах НАТО.

Сьогодні Україна має найбільшу боєздатну армію в Європі та оборонний виробничий потенціал на 25 – 40 мільярдів доларів, який зараз недовикористаний через брак інвестицій.

Україна також випереджає Європу в ключових технологіях наступного десятиліття таких як:

автономна навігація дронів без GPS;

ройове керування дронами;

керування через оптоволокно;

AI-цільове наведення.

Зверніть увагу! Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів на рік, США та Європа – менше 100 000 малих дронів.

Яка ситуація з оборонкою у Європі?

Після Холодної війни Європа скоротила оборонні витрати та передала багато функцій США. Це призвело до структурної слабкості:

недостатнє виробництво артилерійських снарядів;

малі запаси ракет;

слабке виробництво дронів.

Європа має лише частину необхідних потужностей для стримування Росії.

Якщо європейські компанії інвестуватимуть в Україну, то Україна зможе допомогти Європі зміцнити оборону проти Росії, і при цьому не ослабить власну армію. Але для цього потрібно спростити правила та зняти фінансові й бюрократичні перешкоди, які зараз ускладнюють співпрацю.

Україна вже допомагає світу військовими технологіями