Україна і ЄС відповіли на мирний план Трампа: деталі від Reuters
- Україна та ЄС надали США пропозиції щодо закінчення війни з Росією, які передбачають припинення вогню, гарантії безпеки, територіальні питання та економічні аспекти.
- Україна прагне отримати контроль над Запорізькою АЕС та Каховською дамбою, а також відновлення з фінансовою компенсацією коштом заморожених російських активів тощо.
Журналісти Reuters ознайомилися з текстом пропозицій про те, як закінчити війну Росії проти України, які були надані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні у середу, 23 квітня.
Там вказані умови щодо припинення вогню, гарантій безпеки для Києва, територіальних питань та компромісів, а також економіки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство.
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Що у тексті пропозицій для США
Припинення вогню:
- Зобов'язання повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.
- Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн, паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.
- Спостереження за припиненням вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн.
- Росія має беззаперечно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.
Гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до статті 5), оскільки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.
- Жодних обмежень для ЗСУ (ймовірно, йдеться про відмову щодо скорочення армії).
- Держави-гаранти будуть спеціальною групою європейських країн і охочих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.
- Україна прагне вступу до ЄС.
Територіальні питання:
- Територіальні питання будуть обговорювати та вирішувати після повного і безумовного припинення вогню.
- Територіальні переговори починаються з основи лінії контролю.
- Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською дамбою.
- Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
Економічні питання:
- США та Україна виконують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин.
- Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.
- Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть поступово послаблюватися після досягнення сталого миру та відновлюватись у разі порушення мирної угоди.
Нагадаємо, раніше американський спецпредставник Стів Віткофф представив європейським чиновникам план мирної пропозиції. За даними Reuters, там йшлося про відмову України від вступу в НАТО та визнання США російського контролю над Кримом.