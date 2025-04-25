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Геополітика Європа Україна і ЄС відповіли на мирний план Трампа: деталі від Reuters
25 квітня, 20:07
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Україна і ЄС відповіли на мирний план Трампа: деталі від Reuters

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Україна та ЄС надали США пропозиції щодо закінчення війни з Росією, які передбачають припинення вогню, гарантії безпеки, територіальні питання та економічні аспекти.
  • Україна прагне отримати контроль над Запорізькою АЕС та Каховською дамбою, а також відновлення з фінансовою компенсацією коштом заморожених російських активів тощо.

Журналісти Reuters ознайомилися з текстом пропозицій про те, як закінчити війну Росії проти України, які були надані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні у середу, 23 квітня.

Там вказані умови щодо припинення вогню, гарантій безпеки для Києва, територіальних питань та компромісів, а також економіки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство.

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Що у тексті пропозицій для США

Припинення вогню:

  • Зобов'язання повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.
  • Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн, паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.
  • Спостереження за припиненням вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн.
  • Росія має беззаперечно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до статті 5), оскільки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.
  • Жодних обмежень для ЗСУ (ймовірно, йдеться про відмову щодо скорочення армії).
  • Держави-гаранти будуть спеціальною групою європейських країн і охочих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.
  • Україна прагне вступу до ЄС.

Територіальні питання:

  • Територіальні питання будуть обговорювати та вирішувати після повного і безумовного припинення вогню.
  • Територіальні переговори починаються з основи лінії контролю.
  • Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською дамбою.
  • Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економічні питання:

  • США та Україна виконують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин.
  • Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.
  • Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть поступово послаблюватися після досягнення сталого миру та відновлюватись у разі порушення мирної угоди.

Нагадаємо, раніше американський спецпредставник Стів Віткофф представив європейським чиновникам план мирної пропозиції. За даними Reuters, там йшлося про відмову України від вступу в НАТО та визнання США російського контролю над Кримом.