Сценарій закінчення війни в Україні не буде схожий на жодний інший, – політичний консультант

Існує багато можливих варіантів закінчення війни в Україні. Експерти часто проводять паралелі із тим, як завершилися військові конфлікти у різних країнах у різні часи. Однак історія протистояння України з Росією – унікальна і матиме власний фінал.

Про це розповів 24 Каналу політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко, припустивши у якому саме форматі може закінчитися війна в Україні. Також західні аналітики спрогнозували, що результатом російсько-українського протистояння може стати фінський сценарій, коли Київ, імовірно, втратить території, але збереже, зокрема, суверенітет.

Який варіант фіналу війни в Україні є імовірним?

Остапенко наголосив, що для України не підійде варіант завершення війни ані за фінським, ані за корейським чи будь-яким іншим сценарієм.

Сценарій закінчення війни в Україні не буде схожий на жодний інший. Київ, як Фінляндія із СРСР, навряд чи підпише з Росією угоду про те, що він ніколи не буде у союзах, які виступають проти Москви. Тобто, Україна мала б не приєднуватися до НАТО. Але в нашій Конституції це закріплено,

– пояснив експерт із зовнішньої політики.

Навіть попри те, що НАТО сьогодні не поспішає впускати Україну до себе, українці все одно мають намір приєднатися до Альянсу рано чи пізно у тому чи іншому форматі.

"Є альтернатива – "коаліція охочих", яка теж наразі не діє. Навіть держсекретар США Марко Рубіо заявив, що українська армія у межах європейського НАТО є найсильнішою. Це об'єктивний факт, зокрема тому, що у нас немає іншого варіанту. А наш бойовий досвід і відповідні технології забезпечують подальше фізичне існування України", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Марко Рубіо, держсекретар США, зауважив, що українська армія є "найсильнішими та найпотужнішими" збройними силами в Європі. Це, за його словами, відбулося завдяки серйозній підтримці, яку отримала Україна від партнерів, та бойовому досвіду, який здобули українські військові. Рубіо додав, що при цьому ця війна є дуже жорстокою, тому США докладають дипломатичних зусиль щодо її закінчення.

Якщо припустити, за яким сценарієм може закінчитися війна в Україні, то не існує передумов для того, щоб українське військо повернуло всі окуповані території. В України, за словами політичного консультанта, буде сценарій не кейсу Фінляндії чи іншої країни, а кейсу України. Тому що природа цієї війни – інша. Вона набагато довша, ніж фінська війна 1939 – 1940 років.

На сьогодні найбільш очевидний і гарний варіант для України – це розвиток подальших технологічних здобутків і розмежування по лінії бойового зіткнення. Однак Росія й далі тисне щодо питання Донецької області. З іншого боку, Дональду Трампу необхідно показати результат або по Ірану, або по Україні, або по Кубі. Імовірно, всі три кейси активізуються одночасно,

– припустив Гліб Остапенко.

Він додав, що можливі потенційні перемир'я, що триватимуть дні або тижні. Однак Україна побачила під час атаки 14 травня, чим закінчилося триденне припинення вогню на 9 травня.

Чи реальним є для України фінський сценарій завершення війни?

Аналітики американського банку JPMorgan Chase розглянули фінський варіант фіналу війни між Росією та Україною. Відповідно до нього, Україна може залишитися без частини території, як у результаті війни 1939 – 1940 років Фінляндія зазнала територіальних втрат внаслідок війни з СРСР. При цьому Україна залишиться незалежною державою, матиме власну армію та збереже західний вектор розвитку. Однак ймовірно Києву доведеться погодитися на свою нейтральну позицію та на певне скорочення кількості особового складу та озброєння у війську.

Аналітики вважають, що оскільки сьогодні ситуація на полі бою перебуває у глухому куті, то фіналізація війни відбудеться дипломатичним шляхом.

За припущенням експертів, війна в Україні зможе закінчитися за фінським сценарієм із вірогідністю 50%, за грузинським – 30%, за ізраїльським – 10%.

Нагадаємо, що СРСР вчинив агресію проти Фінляндії у 1939 році, однак маючи більшу армію, не зумів захопити країну. Зрештою сторони сіли за стіл перемовин. За результатами домовленостей Фінляндія втратила приблизно 10% своєї території, стала нейтральною державою, але при цьому зберегла суверенітет.

Які ще варіанти закінчення війни прогнозують Україні?

Розглядається також корейський сценарій. Війна у Кореї, що тривала з 1950 по 1953 роки, завершилась замороженням конфлікту та розподілом території. Проте сторони так і не підписали мирний договір, а все завершилось встановленням припинення вогню.

Володимир Зеленський вважає, що такий сценарій не підходить Києву, тому що він не може допустити, що між Україною та Росією не буде мирної угоди. Тому у цьому сенсі набувають значення гарантії безпеки з боку партнерів.

Водночас історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак наголосив, що реальним для України є ізраїльський сценарій. Він передбачає, на думку історика, що Київ погодиться на припинення вогню, але має усвідомити, що це лише пауза. Її потрібно використати для того, щоб розвивати свої військові потужності, якщо розпочнеться новий конфлікт.