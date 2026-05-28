Влаштовуємо засади біля аеропортів: у Fire Point розповіли як Україна використовує нову тактику

Україна збільшує свою технологічну перевагу над ворогом. Співзасновник компанії Fire Point розповів про нову тактику застосування дронів.

Про роль БпЛА у війні він сказав у інтерв'ю Financial TImes.

Що відомо про нову тактику України?

Конструктор розповів про тактику, яку використовують Сили оборони останніми тижнями проти ворожих літаків у окупованому Криму. Він зазначив, що пілоти оснащують FP-1 двома бойовими квадрокоптерами з вибухівкою, які можуть займати позиції поблизу російських аеродромів і очікувати прибуття літака, щоб потім його знищити.

Ми робимо засідки біля російських аеропортів,

– заявив Штилерман.

Співзасновник військової компанії Fire Point розповів, що вони виробляють близько 300 БпЛА великої та середньої дальності FP-1 та FP-2 на день. Ціна одного безпілотника – приблизно 50 000 євро.

Масове виробництво дронів, яке важко було уявити лише рік тому дозволяє Києву підтримувати "кіллзону", що не дає окупантам на фронті користуватись чисельною перевагою, чим сповільнило російські наступи, які не збільшились, як багато хто побоювався.

Як змінились можливості України?

У Financial Times підкреслюють, що Україна не була настільки сильною як сьогодні, з моменту повернення до Овального кабінету Дональда Трампа. Нестачу американської зброї заміняє зростання допомоги європейських партнерів та зростання самодостатності України.

Цього місяця (у травні 2026 року – 24 Канал) відбулися зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Ми займаємо більше позицій і завдаємо більше шкоди. Далекосяжні удари по Росії були "особливо відчутними",

– заявив минулого тижня Володимир Зеленський.

Міністр оборони України Михайло Федоров стверджував, що близько 35,000 росіян були "вбиті або важко поранені" як в березні, так і у квітні. Київ повідомляє, що Росія набирає до своєї армії по 29,500 солдатів на місяць. Останні п'ять місяців країна-агресорка втрачає більше військових, ніж може мобілізувати. Міністр оборони вже заявляв, що ціллю ЗСУ є 50,000 важко поранених та вбитих росіян на місяць.

Ефективність українських БпЛА

Український оборонний сектор презентував новий ударний безпілотник "Бегемот", який належить до класу middle strike-дронів. Його дальність дії – 300 кілометрів. Розробники вже підтверджують, що дрон не лише пройшов випробування, а й застосовується у бойових умовах.

Вночі 27 травня у Донецьку пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про численні влучання та масштабну атаку по місту. За їхніми словами, інтенсивність ударів була найвищою за останні кілька років.

На Вовчанському напрямку у вівторок, 26 травня, прикордонники бригади "Форпост" успішно відпрацювали по російських військових та їхніх позиціях. Під прицілом бійців були ворожі антени радіозв'язку, укриття та транспортокупантів.