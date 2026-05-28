Про це в етері 24 Каналу розповів речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, додавши, що такий підхід є не військовим, а пропагандистським.

Окупанти інсценують захоплення населених пунктів

Речник Третього армійського корпусу наголосив на тому, що ворог доволі сильний, недооцінювати його не варто, але наразі він втомлений і в нього закінчуються ресурси. При цьому, як зазначив Бородін, російська армія намагається битись на тому рівні, який був півтора року тому, багато залучає дронів, адже безпілотний складник активно розвиває.

Російські військові продовжують інсценувати захоплення українських населених пунктів. Зокрема, нещодавно такий приклад був з селищем Борова на Харківщині. Герасимов, начальник російського генштабу, поспіхом вийшов у публічний простір з заявою про його захоплення, що насправді виявилось фейком. Тож, як підкреслив речник Третього армійського корпусу, росіяни досі зберігають таку тактику.

Що є викликом для СОУ на фронті?

Сьогодні ворог продовжує наступати, але Сили оборони України здійснюють оборонну операцію, тож ситуація, з його слів, там відносно стабільна. Основним викликом для військових є російські дрони.

Це безпілотний складник, який постійно в росіян розвивається, а от якість піхотного складника знижується. Однак масштаби залишаються на рівні, який був протягом року,

– розповів Бородін.

Ворог намагався проводити механізовані штурми, але через значні втрати техніки й відсутність серйозних наслідків від цих атак для ЗСУ, він знову повернувся до тактики застосування малих піхотних груп. Як зауважив Бородін, російські війська прагнуть виснажити українські підрозділи.

"Ситуація певною мірою стабільна, але через кілзону, "сіру зону" її сприймати такою, якою вона була у 2023 році, не можна. Тоді був "нуль", наші та ворожі позиції й між ними 400 метрів. Зараз оборона є більш мобільною, але це дає нам змогу максимально зберегти особовий склад", – пояснив Бородін.

Росіяни повернулись до тактики, яку перевірили у 2022 році

Зазначимо, раніше про тактику росіян на фронті розповів тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко. З його слів, окупанти протягом війни вдавались до різних методів. Він також зауважив на тому, що зараз ворог відійшов від використання важкої техніки, оскільки посилилась небезпека БпЛА, які на неї "полюють".

Через це росіяни знову обрали основну поведінку – рухатися пішими групами. Цю тактику противник протестував наприкінці 2022 року, тоді "вагнерівці" по одному чи декілька осіб здійснювали спроби заходити на українські позиції.

Назаренко додав, що сьогодні на поведінку ворога вливають також погодні умови й розвиток технологій. Війна суттєво змінилась. З його слів, Росії дедалі важче зберігати той темп інтенсивності, який вона задала раніше, адже людського ресурсу не вистачає: країні-агресорці проблемно покривати свої втрати на полі бою.