В Україну прибув кронпринц Норвегії Хокон

Уранці вівторка, 20 травня, у Київ прибув кронпринц Норвегії Хокон. Це перший для членів норвезької королівської родини візит до України за майже 20 років.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NRK. Престолонаступника супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

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Що відомо про візит

Гості прибули потягом на станцію за межами Києва, ймовірно в районі Бучі-Ірпеня. Там їх зустріли посол Норвегії Хелене Санд Андресен та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

Цей візит є проявом сильної й постійної підтримки Норвегії для влади України та українського народу,

– зазначили у пресслужбі королівської родини.

Кронпринц Хокон відвідав лікарню, де проходять реабілітацію поранені українські військові, і меморіал загиблим захисникам у Мощуні.

Окрім того, заплановано зустрічі з представниками української влади й норвезькими партнерами по співробітництву.

Нагадаємо, у квітні до України з неанонсованим візитом прибув герцог Сассекський. Принц Гаррі відвідав клініку Superhumans Centre у Львові, де поспілкувався з пораненими українськими ветеранами.