Якщо Зеленський готовий зустрітися з Путіним, ми запрошуємо його у Москву, – Ушаков
- Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков запросив президента Зеленського в Росію.
- Ушаков підкреслив, що зустрічі лідерів держав мають бути спрямовані на досягнення реальних і позитивних результатів для обох сторін.
Помічник президента Росії Юрій Ушаков прокоментував нещодавні заяви українського міністра закордонних справ про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів з Володимиром Путіним. За словами Ушакова, якщо український лідер дійсно налаштований на конструктивну розмову, то він може особисто приїхати до Москви для зустрічі.
Про це помічник кремлівського диктатора заявив у коментарі для російського журналіста.
Як у Кремлі уявляють собі зустріч Зеленського й Путіна?
Ушаков зазначив, що пропозицію щодо можливих переговорів між Путіним і Зеленським раніше озвучував Дональд Трамп, закликаючи російську сторону розглянути такий варіант.
Путін неодноразово повторював, що Зеленський завжди може прибути до Москви, якщо є справжня готовність до діалогу,
– підкреслив помічник президента Росії.
Політик також зухвало наголосив на важливості результативності таких контактів, адже, за його словами, будь-які потенційні зустрічі на найвищому рівні мають бути спрямованими виключно на досягнення реальних і позитивних результатів для обох сторін.
Зазначимо, за інформацією агенції Reuters з посиланням на власні джерела, у Вашингтоні наголошують, що для отримання гарантій безпеки Україна мусить підписати мирну угоду із Росією.
Що кажуть про перемовини в Україні, Росії та США?
Дональд Трамп висловив думку, що війна в Україні близька до свого логічного завершення, акцентуючи на необхідності дипломатичного розв'язання ситуації. Так, очільник Білого дому вкотре прагне нагадати про свою місію миротворця.
Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков схарактеризував тристоронні консультації за участю України, Сполучених Штатів та Росії як суттєвий крок уперед у діалозі. За його словами, на порядку денному стоїть широкий спектр тем, а російська сторона нібито продовжує демонструвати готовність до продовження перемовин.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поділився ключовими аспектами укладання мирної угоди. Він зазначив, що комплексний мирний план, який охоплює 20 ключових пунктів, передбачає підписання окремих документів: один – між Києвом і Вашингтоном, інший – між Москвою та Вашингтоном.