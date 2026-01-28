Якщо Зеленський готовий зустрітися з Путіним, ми запрошуємо його у Москву, – Ушаков

Помічник президента Росії Юрій Ушаков прокоментував нещодавні заяви українського міністра закордонних справ про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів з Володимиром Путіним. За словами Ушакова, якщо український лідер дійсно налаштований на конструктивну розмову, то він може особисто приїхати до Москви для зустрічі.

Про це помічник кремлівського диктатора заявив у коментарі для російського журналіста.

Як у Кремлі уявляють собі зустріч Зеленського й Путіна?

Ушаков зазначив, що пропозицію щодо можливих переговорів між Путіним і Зеленським раніше озвучував Дональд Трамп, закликаючи російську сторону розглянути такий варіант.

Путін неодноразово повторював, що Зеленський завжди може прибути до Москви, якщо є справжня готовність до діалогу,

– підкреслив помічник президента Росії.

Політик також зухвало наголосив на важливості результативності таких контактів, адже, за його словами, будь-які потенційні зустрічі на найвищому рівні мають бути спрямованими виключно на досягнення реальних і позитивних результатів для обох сторін.

Зазначимо, за інформацією агенції Reuters з посиланням на власні джерела, у Вашингтоні наголошують, що для отримання гарантій безпеки Україна мусить підписати мирну угоду із Росією.

Що кажуть про перемовини в Україні, Росії та США?