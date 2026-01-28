Укр Рус
Геополітика Росія Якщо Зеленський готовий зустрітися з Путіним, ми запрошуємо його у Москву, – Ушаков
28 січня, 14:55
3

Якщо Зеленський готовий зустрітися з Путіним, ми запрошуємо його у Москву, – Ушаков

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков запросив президента Зеленського в Росію.
  • Ушаков підкреслив, що зустрічі лідерів держав мають бути спрямовані на досягнення реальних і позитивних результатів для обох сторін.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков прокоментував нещодавні заяви українського міністра закордонних справ про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів з Володимиром Путіним. За словами Ушакова, якщо український лідер дійсно налаштований на конструктивну розмову, то він може особисто приїхати до Москви для зустрічі.

Про це помічник кремлівського диктатора заявив у коментарі для російського журналіста.

До теми Вихід ЗСУ з Донбасу не зупинить Росію: в ISW озвучили, чого насправді хоче Кремль 

Як у Кремлі уявляють собі зустріч Зеленського й Путіна?

Ушаков зазначив, що пропозицію щодо можливих переговорів між Путіним і Зеленським раніше озвучував Дональд Трамп, закликаючи російську сторону розглянути такий варіант. 

Путін неодноразово повторював, що Зеленський завжди може прибути до Москви, якщо є справжня готовність до діалогу,
– підкреслив помічник президента Росії.

Політик також зухвало наголосив на важливості результативності таких контактів, адже, за його словами, будь-які потенційні зустрічі на найвищому рівні мають бути спрямованими виключно на досягнення реальних і позитивних результатів для обох сторін. 

Зазначимо, за інформацією агенції Reuters з посиланням на власні джерела, у Вашингтоні наголошують, що для отримання гарантій безпеки Україна мусить підписати мирну угоду із Росією.

Що кажуть про перемовини в Україні, Росії та США?

  • Дональд Трамп висловив думку, що війна в Україні близька до свого логічного завершення, акцентуючи на необхідності дипломатичного розв'язання ситуації. Так, очільник Білого дому вкотре прагне нагадати про свою місію миротворця.

  • Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков схарактеризував тристоронні консультації за участю України, Сполучених Штатів та Росії як суттєвий крок уперед у діалозі. За його словами, на порядку денному стоїть широкий спектр тем, а російська сторона нібито продовжує демонструвати готовність до продовження перемовин.

  • Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поділився ключовими аспектами укладання мирної угоди. Він зазначив, що комплексний мирний план, який охоплює 20 ключових пунктів, передбачає підписання окремих документів: один – між Києвом і Вашингтоном, інший – між Москвою та Вашингтоном.