У Британії розкрили, чи продовжують ділитися розвідданими з Україною

Міністр з міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден повідомив, що Лондон продовжує ділитися з Києвом розвідувальними даними та надає іншу допомогу Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Британського міністра попросили прокоментувати рішення США щодо зупинки обміну розвідданих з Україною.

Дивіться також Припинення обміну розвідданими від США зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу, – ISW

Чи надає Британія Україні розвіддані

Коментуючи рішення США стосовно призупинення обміну розвідувальними даними з Україною, Пет Макфадден зазначив, що Велика Британія до подібних кроків не вдавалася.

Що ж, це їхнє рішення. Це не те, що ми зробили... Ми підтримуємо Україну, ми продовжуємо постачати Україні зброю, розвідувальну підтримку, допомогу на кіберфронті, тому що ми вважаємо, що вони ведуть дійсно важливу боротьбу за свободу своєї країни і здатність вирішувати своє власне майбутнє,

– заявив він.

Водночас британський міністр вважає, що США намагаються зробити все можливе, щоб війна закінчилася.

"Ми хочемо забезпечити не просто припинення бойових дій, а мир, який триватиме, і це підкреслює кожну дію прем'єр-міністра за останні тижні, тому що тимчасове припинення вогню, яке триватиме лише стільки, скільки захоче президент Путін, нічого не зробить для забезпечення майбутнього України", – додав він.

До слова, нещодавно Велика Британія передала Україні першу допомогу, що забезпечується доходами від заморожених російських активів. Йдеться про кошти в межах ініціативи ERA. Україна отримала 752 мільйони фунтів (відповідно до теперішнього курсу, це майже 972 мільйони доларів).