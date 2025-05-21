"Якби не вигнали, війни б не було": Трамп зробив дивну заяву про Росію та G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії зі складу "Великої вісімки" (G8) було помилкою. Він також розкритикував тих, хто дотримується іншої думки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політика під час зустрічі з лідером ПАР Сирілом Рамафосою в Білому домі.

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Трамп висловився про Росію та G8

У середу, 21 травня, Дональд Трамп саркастично заявив, що рішення виключити Росію зі складу "Великої вісімки" було "блискучим".

Було б набагато краще, якби Росія була в ній. Знаєте, багато людей скажуть: "О, це прозвучало, ніби якби Росія була у складі, у вас, можливо, не було б цієї війни". І якби у вас був інший президент, у вас би теж не було війни,

– додав президент США.

Нагадаємо, що Росію офіційно виключили з формату "Великої вісімки" в березні 2014 року після порушення нею міжнародного права – анексії українського Криму. Таке рішення ухвалили лідери інших семи країн: США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Канади.

Відтоді G8 функціонує як G7: запланований на червень 2014 року саміт у Сочі було скасовано. Натомість 4 – 5 червня відбувся саміт G7 у Брюсселі, однак вже без участі Росії.

Варто зазначити, що Дональд Трамп вже далеко не вперше відзначається подібними заявами. Зокрема в лютому 2025 року президент США заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Великої вісімки" і назвав її виключення "помилкою".