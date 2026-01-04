Стало відомо, хто може очолити Венесуелу після затримання Мадуро

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після затримання Мадуро Венесуелу може очолити опозиційний політик Едмундо Гонсалес.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Макрона в соцмережі Х.

Хто може прийти до влади?

Емманюель Макрон заявив, що народ Венесуели тепер вільний від диктатури Ніколаса Мадуро і "може святкувати".

За його словами, після захоплення влади та знищення основних свобод, Мадуро серйозно образив гідність власного народу.

Перехідний період, який зараз розпочинається, має бути мирним, демократичним та таким, що шанує волю венесуельського народу. Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе забезпечити цей перехід якомога швидше,

– написав президент Франції.

Наразі Макрон веде переговори з партнерами в регіоні. Він підкреслив, що Франція повністю мобілізована та сконцентрована, зокрема, щоб гарантувати безпеку своїх громадян.

Варто зазначити, що раніше лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Коріна Мачадо також заявляла, що Едмундо Гонсалес має обійняти посаду президента.

