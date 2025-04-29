Може перерости у ядерну, – Венс попередив про небезпеку війни в Україні
- Джей Ді Венс вважає, що Україна не здатна виграти війну, її продовження може мати катастрофічні наслідки, зокрема демографічний колапс та ядерний удар.
- Венс наголошує на необхідності якнайшвидшого припинення війни та зазначає, що політика адміністрації Трампа спрямована на досягнення цієї мети.
Джей Ді Венс вважає, що Україна не здатна виграти війну. Продовження бойових дій, на думку віцепрезидента США, матиме низку катастрофічних наслідків.
Серед них – демокрафічний колапс в Україні та Росії та ядерний удар, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю політика онлайн-шоу Чарлі Кірка.
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Що наговорив Венс
За словами, віцепрезидента у медіа панує ідея, що через кілька років війни Росії проти України, перша – розпадеться, а друга – поверне собі території. Втім, вважає Венс, така думка не збігається з реальністю. Політик зазначає, що українцям не вдасться виграти війну. Якщо вона продовжуватиметься далі, то обернеться великими втратами для обох сторін.
Ба більше, конфлікт може перерости в ядерний. Тому, каже Венс, війна має припинитися найближчим часом.
Політика адміністрації Трампа полягає в тому, аби зупинити це (війну – 24 Канал). Президент змушує всіх своїх людей, зокрема й мене, старанно працювати заради цієї кінцевої мети,
– наголосив Венс.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заговорив про загрозу початку Третьої світової війни.