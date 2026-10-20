Венс назвав Україну "партнером у певному сенсі" і попросив припинити удари по енергетиці Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вважає Україну партнером Вашингтона, попри розбіжності між державами. Він закликав Київ припинити удари по російських енергетичних об'єктах, пояснивши це впливом атак на вартість пального для американців.

Про це посадовець сказав під час спілкування з журналістами на борту літака.

Що сказав Венс?

За словами віцепрезидента США, атаки на російські підприємства з виробництва дизельного пального можуть призводити до зростання цін на енергоносії для американських споживачів. Саме цим він пояснив незгоду Вашингтона з ударами України по енергетичних об'єктах Росії.

Венс також прокоментував різницю між статусами партнера та союзника. Між США та Україною немає формального оборонного альянсу, а Київ не входить до НАТО.

Водночас Венс позитивно відгукнувся про український народ і зазначив, що Вашингтон та Київ продовжать співпрацювати в окремих напрямах, попри розбіжності щодо інших питань.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи. Він заявив, що такі атаки можуть підвищувати світові ціни на нафту та дизельне пальне.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський пояснював відновлення ударів тим, що Росія проігнорувала оголошене США енергетичне перемир'я та продовжила масовані атаки на українську енергосистему.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент тричі ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважають Сполучені Штати Україну своїм союзником. Натомість він перелічив три напрями американської підтримки Києва: надання розвідувальної інформації, доступ до супутникового зв'язку Starlink і можливість для країн НАТО закуповувати американську зброю для України.

Бессент наголосив, що Вашингтон надає таку допомогу Україні, але не Росії. Коли журналістка втретє запитала про статус України, міністр відповів, що не є державним секретарем США чи президентом, щоб визначати це питання. Водночас Бессент звинуватив європейські країни в недостатній підтримці Києва та заявив, що вони мають системи ППО Patriot, які могли б передати Україні.