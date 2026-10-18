Про це посадовець заявив під час інтерв'ю виданню NBC News.

Чи вважають США Україну союзником?

Журналістка тричі запитувала Скотта Бессента, чи є Україна союзником Сполучених Штатів. Однак американський міністр фінансів не дав прямої відповіді.

Натомість Бессент заявив, що США підтримують Україну трьома основними способами: надають розвідувальну інформацію, забезпечують доступ до супутникового зв’язку Starlink і дозволяють країнам НАТО закуповувати американську зброю для передачі Києву.

Ми надаємо Україні три різні речі. Саме це ви й робите для союзника. Ми не надаємо цього Росії,

– сказав Бессент, відповідаючи на повторне запитання журналістки.

Коли його запитали про це втретє, міністр відповів, що він не є державним секретарем США чи президентом, і не став визначати статус України у відносинах із Вашингтоном.

Окремо Бессент звинуватив європейські країни в недостатній підтримці України. Зокрема, міністр стверджував, що європейці мають достатньо систем протиповітряної оборони Patriot, але не передають їх Києву попри українські запити.

Тим часом Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп залишатиметься союзником України або принаймні займатиме нейтральну позицію.

На запитання, чи досі вважає президента США союзником, він коротко відповів: "Я сподіваюся".

"Ми сподіваємося, що Трамп буде на нашому боці або принаймні посередині", – сказав український президент.

За словами Зеленського, офіційна підтримка Москви з боку Вашингтона матиме серйозні наслідки для України. В такому разі Україні буде значно складніше вистояти у війні та перемогти. Він назвав можливий перехід США на бік Росії історичною помилкою та великою трагедією.