Об этом чиновник заявил в интервью изданию NBC News.

Считают ли США Украину союзником?

Журналистка трижды спрашивала Скотта Бессента, является ли Украина союзником Соединенных Штатов. Однако американский министр финансов не дал прямого ответа.

Вместо этого Бессент заявил, что США поддерживают Украину тремя основными способами: предоставляют разведывательную информацию, обеспечивают доступ к спутниковой связи Starlink и позволяют странам НАТО закупать американское оружие для передачи Киеву.

"Мы предоставляем Украине три разные вещи. Именно это и делается для союзника. Мы не предоставляем этого России,

– сказал Бессент, отвечая на повторный вопрос журналистки.

Когда его спросили об этом в третий раз, министр ответил, что он не является государственным секретарем США или президентом, и не стал определять статус Украины в отношениях с Вашингтоном.

Отдельно Бессент обвинил европейские страны в недостаточной поддержке Украины. В частности, министр утверждал, что у европейцев достаточно систем противовоздушной обороны Patriot, но они не передают их Киеву, несмотря на украинские запросы.

Между тем Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп будет оставаться союзником Украины или, по крайней мере, займет нейтральную позицию.

На вопрос, считает ли он по-прежнему президента США союзником, он кратко ответил: "Я надеюсь".

"Мы надеемся, что Трамп будет на нашей стороне или, по крайней мере, займет нейтральную позицию", – сказал украинский президент.

По словам Зеленского, официальная поддержка Москвы со стороны Вашингтона будет иметь серьезные последствия для Украины. В таком случае Украине будет значительно сложнее выстоять в войне и победить. Он назвал возможный переход США на сторону России исторической ошибкой и большой трагедией.