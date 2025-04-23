Венс заявив, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки, – Bloomberg

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон запропонував чіткий план для завершення війни між Росією та Україною. Він зазначив, що пропозиція США передбачає відмову від деяких територій з обох сторін.

За його словами, обидві сторони мають визначитися: або погодитися на запропоновані умови, або Сполучені Штати припинять свою участь у процесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Венс натякає на територіальні поступки заради миру

Теперішні лінії, десь близько до них, це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту,

– сказав Венс журналістам в Індії в середу після завершення екскурсії Тадж-Махалом.

Він додав, що це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

Таке рішення стане особливо болючим для Києва, зазначаю видання, адже Україна має намір повернути всі окуповані території, включаючи Крим і захоплені регіони на сході та півдні країни. Ба більше, США розглядають можливість визнання контролю Росії над Кримом і пом’якшення санкцій у межах потенційної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Україна не визнає російську окупацію Криму, який міжнародно визнаний територією України та є занесений до Конституції.

Венс заявив, що певний територіальний обмін неминучий, додавши, що обидві держави повинні зупинити бойові дії та перейти до відбудови.

Минулого тижня президент Дональд Трамп заявив, що США можуть відмовитися від подальших дипломатичних зусиль, якщо прогресу не буде. Його посланець Стівен Віткофф найближчим часом знову зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Венс сказав, що він "оптимістично налаштований" щодо переговорів, адже вважає, що всі сторони досі вели переговори добросовісно.

Нагадаємо, переговори в Лондоні, які мали відбутися в середу, були знижені до технічного рівня після того, як держсекретар Марко Рубіо відклав свій візит.

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".