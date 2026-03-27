"Так сказали в ЦРУ": Трамп зробив заяву про гомосексуальність лідера Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що ЦРУ сказали йому про гомосексуальність нового верховного аятоли Ірану Моджтаби Хаменеї. На думку Трампа, це може мати негативний відбиток на перспективи іранського лідера в країні.

Про таке Дональд Трамп заявив під час інтерв'ю для Fox News.

Актуально Новий лідер Ірану зник з радарів: ЦРУ з'ясовує, чи живий Хаменеї та хто контролює владу

Яку інформацію ЦРУ надало Трампу про лідера Ірану?

Журналістка запитала в очільника Білого дому, чи справді ЦРУ повідомляло йому, що аятола-молодший гей. Дональд Трамп підтвердив цю інформацію.

Ну, вони так говорили, але я не знаю, чи тільки вони. Думаю, багато хто так говорить. Це погано позначається на його перспективах у цій країні,

– висловився президент США.

Разом з тим, Трамп не уточнив, які докази можуть підтвердити ці твердження американської розвідки.

Важливо уточнити, що гомосексуальність в Ірані заборонена законом, адже одностатеві стосунки вважаються порушенням ісламських цінностей. Це карається за шаріатським правом країни.

Що відомо про Моджтабу Хаменеї?