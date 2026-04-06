Весь Іран може бути знищений за одну ніч – і ця ніч може настати вже завтра, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що американські сили можуть знищити Іран за одну ніч, що може відбутися 7 квітня.
- Трамп погрожує, що якщо Іран не укладе мирну угоду до 7 квітня, США обстріляють критичну інфраструктуру Ірану.
Дональд Трамп зауважив, що американські сили можуть знищити увесь Іран за одну ніч. Він додав, що це може відбутись ввечері 7 квітня.
Заяву лідера США передає Clash Report.
Які нові погрози озвучив Трамп?
У своєму зверненні 6 квітня президент США не оминув тему війни в Ірані. Він заявив, що американські сили зможуть знищити Іран за одну добу.
За його словами, ця ніч може відбутись вже завтра, 7 квітня.
Нагадаємо, що саме 7 квітня о 20:00 спливає дедлайн укладення мирної угоди з Іраном, встановлений Трампом. У разі відмови Ірану укласти мир та розблокувати Ормузьку протоку американський лідер обіцяв влаштувати "пекло" та обстріляти усю критичну інфраструктуру Ірану.
У якому психічному стані нині Трамп?
Після агресивних, емоційних та жорстких погроз на адресу Ірана американські політики, зокрема Марджорі Тейлор Грін, Чак Шумер, Берні Сандерс, Кріс Мерфі і Тім Кейн, висловили стурбованість.
Союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що усі в адміністрації Трампа мають "благати Бога про прощення" і втрутитися у "божевілля президента". Демократи кажуть, що риторика Трампа схожа на "неадекватного божевільного", тоді як незалежний сенатор Сандерс назвав заяви Трампа "маренням небезпечної і психічно нестабільної особи" й закликав завершити війну на Близькому Сході.