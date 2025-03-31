У Росії стартує весняний призов: за наказом Путіна в армію заберуть 160 тисяч осіб

У понеділок, 31 березня, Владімір Путін підписав указ про весняний призов до російської армії з 1 квітня до 15 липня 2025 року. До проходження військової служби планують залучити 160 тисяч осіб від 18 до 30 років.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Сповіщення здійснюватимуть паперовими та електронними повістками.

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Які особливості призову

На Росії обіцяють – призовників буцімто не направлятимуть у пункти дислокації підрозділів збройних сил у так званих "ДНР", "ЛНР", а також Херсонській та Запорізькій областях України.

Майбутня призовна кампанія ніяк не пов'язана з проведенням "спеціальної військової операції" в Україні,

– переконують в міноборони держави-агресорки.

Також росіянам пропонують самостійно подати резюме для служби в науковій роті.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, у 2024 році під час весняного призову забрали 150 тисяч осіб, у 2023 році – 147 тисяч, а у 2022 році – 134,5 тисячі. Зростання кількості призовників пов'язане з указами диктатора про поетапне збільшення чисельності російської армії.