Вибори в Болгарії: чи лідирує проросійський Радев за результатами екзитполів
- Переможцем дострокових парламентських виборів у Болгарії за екзитполами є партія "Прогресивна Болгарія" з 38,7% голосів.
- Явка виборців склала 48,5%, водночас 2% виборців обрали варіант "Я нікого не підтримую".
У Болгарії 19 квітня відбулися дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполів, лідирує партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з проросійським експрезидентом Руменом Радевим.
Про це пише Investor.bg із посиланням на дані соціологічного агентства Myara.
До слова Битва за Болгарію та російський реванш: чи з'явиться ще один Орбан у Європі та чого чекати Україні
Які результати екзитполів?
Опитування виборців у Болгарії показали, що на дострокових виборах у парламент лідирує політична партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радева. Вона набрала 38,7% голосів.
Друге місце посідає коаліція ГЕРБ із результатом 14,7% Її очолює колишній прем'єр країни Бойко Борисов. Трійку лідерів закриває партія "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" з 13,3% підтримки.
До парламенту також можуть пройти"Ново начало" – 9,1% та "Відродження" – 5,3%.
Низка інших партій наразі не подолала прохідний бар'єр. Водночас явка виборців станом на 20:00 становила 48,5%, а майже 2% громадян обрали варіант "Я нікого не підтримую".
Що це означає для України?
У разі перемоги партії проросійського Румена Радева країна може призупинитись у подальшій інтеграції у ЄС та НАТО, що нагадує підхід прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Водночас експерти вважають, що продаж болгарської зброї Україні можливий, але не гарантований.
Його курс передбачає зближення з Росією та Китаєм, а також можливе блокування допомоги Україні як напряму, так і через Євросоюз.
Відомо, що це вже восьмі парламентські вибори у Болгарії за останні майже п'ять років. А соціологи прогнозували, що явка сягне 60%.