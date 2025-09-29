Молдавські ЗМІ отримали листування, яке свідчить про підготовку до проплачених "протестів" у Кишиневі проти результатів парламентських виборів. Цю демонстрацію влаштовують проросійські сили.

Інформацію про можливість проплачених "протестів" також підтверджує і молдавська поліція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

Що відомо про проплачені "протести" у Молдові?

У розпорядженні видання опинилося листування, яке нібито підтверджує, що організатори протесту у Кишиневі 29 вересня обіцяли учасникам гроші.

З листування випливає, що винагороду пропонували як за особисту участь, так і за приведення знайомих.

У поліції підтвердили наявність аналогічної інформації.

Поліція володіє даними, що для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям пропонують гроші… Нагадуємо організаторам про повну відповідальність за такі дії. Закон передбачає покарання за подібні порушення,

– заявили правоохоронці.

Молдавські поліцейські зазначили, що поважають право кожного на свободу висловлювання і закликали громадян контролювати свої дії, не піддаватися на провокації та зберігати гідність.

Докази того, що у Кишиневі збирають проплачені протести після результатів парламентських виборів / Фото NewsMaker

Раніше, у неділю, співлідер проросійського "Патріотичного блоку", лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон закликав прихильників виходити на вулиці, щоб "захистити перемогу".

Водночас у "Партії соціалістів" заперечили, що пропонували гроші за участь у протесті, назвавши це наклепом.

"Наші дії ніколи не були оплачуваними та не будувалися за принципом найму… Наклепи, які поширює керівний режим, – це спроби дискредитувати народне невдоволення. Такі історії вигадує влада, не здатна виграти вибори чесним шляхом", – йдеться у заяві партії.

Що відомо про результати парламентських виборів у Молдові?