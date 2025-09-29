Зганяють людей за гроші: у Кишиневі проросійські сили збирають "протест" проти виборів
- Проросійські сили в Кишиневі готують проплачені протести проти результатів парламентських виборів, що підтверджують ЗМІ та поліція.
- "Партія соціалістів" заперечує звинувачення в оплаті протестів, називаючи їх наклепом, а владу звинувачує у спробах дискредитації опозиції.
Молдавські ЗМІ отримали листування, яке свідчить про підготовку до проплачених "протестів" у Кишиневі проти результатів парламентських виборів. Цю демонстрацію влаштовують проросійські сили.
Інформацію про можливість проплачених "протестів" також підтверджує і молдавська поліція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.
Що відомо про проплачені "протести" у Молдові?
У розпорядженні видання опинилося листування, яке нібито підтверджує, що організатори протесту у Кишиневі 29 вересня обіцяли учасникам гроші.
З листування випливає, що винагороду пропонували як за особисту участь, так і за приведення знайомих.
У поліції підтвердили наявність аналогічної інформації.
Поліція володіє даними, що для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям пропонують гроші… Нагадуємо організаторам про повну відповідальність за такі дії. Закон передбачає покарання за подібні порушення,
– заявили правоохоронці.
Молдавські поліцейські зазначили, що поважають право кожного на свободу висловлювання і закликали громадян контролювати свої дії, не піддаватися на провокації та зберігати гідність.
Докази того, що у Кишиневі збирають проплачені протести після результатів парламентських виборів / Фото NewsMaker
Раніше, у неділю, співлідер проросійського "Патріотичного блоку", лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон закликав прихильників виходити на вулиці, щоб "захистити перемогу".
Водночас у "Партії соціалістів" заперечили, що пропонували гроші за участь у протесті, назвавши це наклепом.
"Наші дії ніколи не були оплачуваними та не будувалися за принципом найму… Наклепи, які поширює керівний режим, – це спроби дискредитувати народне невдоволення. Такі історії вигадує влада, не здатна виграти вибори чесним шляхом", – йдеться у заяві партії.
Що відомо про результати парламентських виборів у Молдові?
ЦВК Молдови 29 вересня обробила 100% голосів, з них стало відомо, що партія Маї Санду "Дія і справедливість" здобула 50,20% голосів та стала переможницею виборів. Проросійський "Патріотичний блок" здобув 24,17% голосів та став другим.
Привітати молдавську президентку з перемогою її партії на виборах уже встиг український лідер Володимир Зеленський. Він підкреслив, що на виборах у Молдові перемогла ідея Європи та нормального національного розвитку.
Цікаво, що ще ввечері 28 вересня молдавська поліція затримала трьох чоловіків, які готували заворушення після парламентських виборів. Двоє з затриманих є співробітниками силових структур Придністров'я.