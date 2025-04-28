Новий прем'єр-міністр Канади оголосив про проведення дострокових виборів парламенту

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив у країні дострокові вибори парламенту, що відбудуться 28 квітня. Чергове голосування мали провести не пізніше 20 жовтня, однак політик скористався своїм правом перенести його.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС. Карні заявив, що потребує "сильного, позитивного мандату від своїх земляків".

Дивіться також ППО NASAMS, дрони SkyRanger і мільярди доларів: як Канада допомагає Україні зброєю і грошима

Що відомо про вибори

Рішення нового прем'єра не стало несподіванкою – у Канаді очікували оголошення дострокових виборів після того, як Карні обійме свою посаду.

Потрібно зробити набагато більше, щоб гарантувати безпеку Канади,

– зазначив він.

У ВВС вважають, що політика Дональда Трампа викликала патріотичне піднесення в канадському суспільстві, від якого більшою мірою виграють ліберали.

До слова, нещодавно американський президент назвав Канаду "однією з наймерзенніших країн" через великі тарифи та представників колишнього прем’єра Джастіна Трюдо. Трампу буцімто легше мати справу з представниками Ліберальної партії Канади, а не з консерваторами.