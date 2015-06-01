У Польщі – другий тур президентських виборів: що відомо та чому це важливо для України

У Польщі у неділю, 1 червня, відбувається другий тур президентських виборів. Вони суттєво вплинуть на майбутній курс країни та на підтримку України, адже кандидати – Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький – мають кардинально різні погляди.

Як проходять вибори у Польщі, які позиції Навроцького та Тшасковського, що вони говорили про Україну – повідомляє 24 Канал.

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Вибори президента в Польщі