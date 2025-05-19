У Польщі оголосили результати першого туру виборів: хто отримав найбільше голосів

Національна виборча комісія Польщі оголосила остаточні результати першого туру виборів президента. Найбільшу кількість голосів отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Після нього йде директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький. Відповідні результати оприлюднили у понеділок, 19 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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Які підсумки першого туру виборів президента

Як свідчать дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць, проєвропейський Рафал Тшасковський набрав 31,36%, а консерватор Кароль Навроцький, який будує свою кампанію на антиукраїнських історичних претензіях, отримав 29,54%.

Вищезгадані кандидати зійдуться вже 1 червня у другому турі президентських виборів. Замикає відповідну трійку антиукраїнський кандидат Славомір Менцен, який набрав 14,81%. Четверте місце посів ще один одіозний кандидат Гжегож Браун – 6,34%.

На п'ятому місці опинився спікер польського Сейму Шимон Головня – 4,99%. За даними видання, явка на виборах у неділю, 18 травня, склала 67,31% і була вищою, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли вона становила 64,51%.

Нагадаємо, що раніше згідно з підрахунками деяких виборчих округів компанією Onet, Рафал Тшасковський отримав 31,2 відсотка. Своєю чергою Кароль Навроцький здобув 29,7 відсотка. Цю трійку замикав Славомір Менцен з результатом 14,9 відсотка.