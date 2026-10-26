Лула да Сілва виграв президентські вибори у Бразилії: що це означає для України

Чинний глава держави Лула да Сілва 25 жовтня здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Бразилії. Його конкурент Флавіо Болсонару поступився зовсім трохи.

Як повідомляє Вищий виборчий суд Бразилії, виборча кампанія 2026 року завершилася унікальним для сучасної історії країни прецедентом. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Що відбулося у другому турі виборів президента Бразилії?

Вперше з моменту відновлення демократії у 1985 році кандидат, який програв у першому турі, зміг вирвати остаточну перемогу – і це історична подія для Бразилії. Нагадаємо, що під час першого етапу голосування 4 жовтня Флавіо Болсонару (син ув'язненого експрезидента Жаїра Болсонару) лідирував із 47,03% голосів, тоді як чинний президент Лула да Сілва мав лише 45,16%.

День вирішального другого туру, 25 жовтня, супроводжувався скандалом – за три хвилини до планового закриття дільниць Верховний суд наказав продовжити процес волевиявлення на 2 години, до 19:00 за часом Бразиліа. Підставою стали скарги штабу Лули на перебої у роботі громадського транспорту в його опорних регіонах, а також заяви команди Болсонару про сильні зливи на півдні країни.

І все ж вибори відбулися, та станом на 3 ранку відомі вже майже остаточні результати. Після опрацювання понад 99% електронних урн ось такі дані: за Лулу да Сілву проголосували понад 64 мільйони громадян – це 51,75%, тоді як його опонент Флавіо Болсонару зібрав майже 60 мільйонів голосів – але це лише 48,25%.

Цікавий факт: Лула залишиться господарем Палацу Планалту ("Білий дім" Бразилії), але зіткнеться з ворожим парламентом. Річ у тім, що на виборах до Конгресу права партія Болсонару (PL) та її союзники здобули 121 місце з 513 у Палаті депутатів та 28 місць з 81 у Сенаті, що суттєво обмежить можливості чинного президента проводити реформи.

Що означає результат виборів у Бразилії для України?

Щодо зовнішньополітичного курсу та наслідків для України, переобрання Лули да Сілви означає збереження статус-кво. Для Києва глобально нічого не зміниться. Проте тут варто розуміти, що кардинальних покращень не відбулося б і за іншого сценарію.

За каденції Лули Бразилія продовжить зміцнювати БРІКС та поглиблювати стратегічне співробітництво з Китаєм. Ставлення до Росії залишиться хорошим – країна дотримується прагматичного нейтралітету. Водночас відносини з адміністрацією Дональда Трампа та США загалом дуже складні – на Близькому Сході Бразилія підтримує Палестину.

З іншого боку, Лула не закриває двері для діалогу з Києвом. У червні 2026 року на полях саміту G7 в Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Володимира Зеленського та Лули да Сілви, де український президент прийняв пропозицію Бразилії долучитися до посередництва у мирному врегулюванні.

Якби перемогу здобув Флавіо Болсонару, Бразилія здійснила б різкий геополітичний розворот. Болсонару-молодший планував помітно зблизитися з адміністрацією Трампа, переглянути участь країни в БРІКС, а також він декларував повну підтримку Ізраїлю. Але – всн це не принесло б прямої вигоди Україні.