Павло Дуров звинуватив Францію у втручанні в румунські вибори: що відповіли Париж і Бухарест
- Павло Дуров звинуватив Францію у втручанні в румунські вибори, натякнувши, що французький уряд просив обмежити консервативні голоси в Telegram, але він відмовився.
- Франція спростувала звинувачення Дурова, назвавши їх безпідставними та відволікаючими маневрами, вказуючи на попереднє втручання Росії в румунські вибори.
- МЗС Румунії спростувало фейкову новину про французьких солдатів у формі румунської жандармерії, яка стала вірусною в TikTok.
18 травня у Румунії проходить другий тур президентських виборів, на яких змагаються прозахідний та антиукраїнський кандидати. На тлі цієї події засновник Telegram Павло Дуров зробив у соцмережі допис, у якому звинуватив Францію у втручанні у румунські вибори.
Так, росіянин стверджує, що нібито французький уряд "звернувся до Telegram із проханням змусити замовкнути консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів", передає 24 Канал.
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Що каже Дуров
Павло Дуров заявив, що він відмовив французам. Він наголосив, що Telegram "не обмежуватиме свободи румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали".
Не можна захищати демократію, руйнуючи демократію. Не можна боротися з втручанням у вибори, втручаючись у вибори,
– написав бізнесмен.
Відповідь Франції
Французьке МЗС назвало звинувачення Дурова "повністю безпідставними". Там нагадали, що перший тур президентських виборів у Румунії минулого грудня був скасований через доведене втручання Росії.
У цьому контексті нещодавні звинувачення на адресу Франції є лише відволікаючим маневром від справжніх загроз втручання, спрямованих проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів проявляти відповідальність і захищати демократію,
– йдеться у повідомленні відомства.
Реакція Румунії
У МЗС Румунії тим часом спростували інший наклеп на Францію. Там викрили неправдиву новину, яка стала вірусною в TikTok та на інших платформах.
18 травня акаунт @19romania89 опублікував фейкове відео з підписом: "Французькі солдати в Румунії у формі румунської жандармерії".