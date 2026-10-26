У ЄС відреагували на перемогу опозиції в Сербії: що заявили у Брюсселі

У Європейському Союзі привітали перемогу опозиційного "Студентського списку" на дострокових парламентських виборах у Сербії. У Брюсселі заявили про готовність підтримувати демократичні реформи в країні та її європейське майбутнє.

З перемогою привітали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Відповідні дописи вони опублікували у соцмережі X.

Що в ЄС сказали про перемогу опозиції в Сербії?

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернула увагу на рекордну явку виборців у Сербії та привітала опозиційний блок із перемогою.

Сьогодні громадяни Сербії у рекордній кількості прийшли на виборчі дільниці, щоб визначити майбутнє своєї країни. Вітаємо "Студентський список" із перемогою на парламентських виборах,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що Євросоюз готовий підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи медіа, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС також готовий спільно працювати над просуванням європейського майбутнього Сербії.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, своєю чергою, нагадала про майже два роки протестів у країні й також відзначила велику кількість виборців.

Дорога Сербіє, ти заявила про себе! Після майже двох років протестів за демократію, верховенство права та боротьбу з корупцією серби взяли участь у голосуванні в історично великій кількості,

– зазначила Кос.

Вона привітала "Студентський список" із перемогою та наголосила, що для Сербії може розпочатися новий етап і двері до ЄС відкриті, щоб рухатися вперед разом.

Які результати виборів у Сербії?

За попередніми прогнозами, опозиційний "Студентський список" здобув майже 53% голосів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 25 жовтня.

Президент країни Александар Вучич визнав поразку.

За попередніми оцінками, опозиційний "Студентський список" може отримати від 135 до 140 місць у парламенті, тоді як політична сила експрезидента – близько 105. Остаточні результати голосування ще мають оголосити.