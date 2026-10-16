Трамп не любить програвати: чи можливі нові заворушення у США після виборів

У США активно обговорюють можливість нових масових протестів або навіть спроб революційних заворушень у разі втрати республіканцями контролю над Палатою представників та Сенатом. Там усвідомлюють, що Трамп може не сприйняти поразки на виборах.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з доктором філософії та політичним експертом Андрієм Городницьким. Свого часу на початку 2021 року прихильники Трампа вже штурмували Капітолій через його поразку на виборах президента США.

Чи може повторитися такий сценарій?

За словами Городницького, американські правоохоронці усвідомлюють, що такий ризик існує. Там готуються до різних сценаріїв. І реакція явно буде кращою, ніж під час подій 2021 року.

Під час інавгурації Трампа правоохоронці перекривали величезні квартали. Здавалося, що на вулицях буквально перебуває кілька десятків тисяч поліцейських.

Гіпотетично Трамп може закликати своїх радикальних прихильників до дій, закинути меседж про штурм Білого дому. Це цілком можливо, але шанси тут не дуже високі. Двічі таке провернути буде дуже складно,

– зазначив Городницький.

Чи може Трамп організувати нові заворушення у США: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, політолог Олександр Леонов наголосив, що політика Трампа фактично веде республіканців до катастрофи. Наразі згідно з прогнозами демократи можуть взяти більшість в обох палатах Конгресу. Навіть у традиційно республіканському штаті Техас опитування фіксують перевагу кандидата-демократа.