Геополітика Америка Трамп боїться поразки республіканців на виборах у США: чим це йому загрожує
21 жовтня, 09:56
4

Трамп боїться поразки республіканців на виборах у США: чим це йому загрожує

Петро Синєокий

Перемога демократів на виборах до Конгресу США може стати серйозною проблемою для президента США Дональда Трампа. Лунають різні прогнози, але багато хто передбачає поразку республіканців принаймні в Палаті представників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, зараз усі дії Дональда Трампа спрямовані на вибори до Конгресу. Звідси й пішла імітація бурхливого переговорного процесу та підігрування Росії.

Прогнози для Трампа невтішні

Як наголосив Романюк, позиції Республіканської партії перед виборами вкрай хиткі. Опитування демонструють з імовірністю до 96%, що республіканці втратять Палату представників, де здобудуть лише 196 – 199 мандатів проти 236 – 239 у демократів.

Щодо Сенату є питання. Наразі демократам віддають 51 – 52 місця проти 48 – 49 у республіканців. Однак ситуація ще може змінитися.

У разі перемоги демократів в обох палатах в адміністрації Трампа однозначно почнуться проблеми. Їх одразу почнуть допитувати конгресмени.

Буквально один – два округи можуть переламати все майбутнє Трампа і його команди. Кушнера, Віткоффа, Гегсета, Бессента викликатимуть на допит до сенатських комітетів, де вони будуть давати свідчення. Того ж Кушнера можуть звинуватити в тому, що він займався дипломатичною роботою, яка йому непритаманна, та втручався в миротворчий процес,
– сказав Романюк. 

Чого очікувати від виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Ситуація з дизельним пальним – це ще один "спектакль", який розігрує Трамп, щоб підвищити свій рейтинг і рейтинг республіканців. У США достатньо дизелю, і вони його експортують по всьому світу.

США виготовляють занадто багато дизелю і продають його всюди. Все це гра, щоб республіканці принаймні змогли зберегти за собою одну палату в Конгресі,
– зауважив Романюк.

Додамо, ввечері 20 жовтня Трамп знову видав низку погроз у бік України та розхвалював Кремль. Він навіть переконаний, що Росія могла б захопити Київ за кілька годин на початку повномасштабної війни. Однак один із російських генералів буцімто звернув колону техніки на багнюку, де вона застрягла. Президент США повністю переконаний у цьому. 

Пов'язані теми:

Дональд Трамп Вибори у США