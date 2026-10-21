Трамп боїться поразки республіканців на виборах у США: чим це йому загрожує

Перемога демократів на виборах до Конгресу США може стати серйозною проблемою для президента США Дональда Трампа. Лунають різні прогнози, але багато хто передбачає поразку республіканців принаймні в Палаті представників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, зараз усі дії Дональда Трампа спрямовані на вибори до Конгресу. Звідси й пішла імітація бурхливого переговорного процесу та підігрування Росії.

Прогнози для Трампа невтішні

Як наголосив Романюк, позиції Республіканської партії перед виборами вкрай хиткі. Опитування демонструють з імовірністю до 96%, що республіканці втратять Палату представників, де здобудуть лише 196 – 199 мандатів проти 236 – 239 у демократів.

Щодо Сенату є питання. Наразі демократам віддають 51 – 52 місця проти 48 – 49 у республіканців. Однак ситуація ще може змінитися.

У разі перемоги демократів в обох палатах в адміністрації Трампа однозначно почнуться проблеми. Їх одразу почнуть допитувати конгресмени.

Буквально один – два округи можуть переламати все майбутнє Трампа і його команди. Кушнера, Віткоффа, Гегсета, Бессента викликатимуть на допит до сенатських комітетів, де вони будуть давати свідчення. Того ж Кушнера можуть звинуватити в тому, що він займався дипломатичною роботою, яка йому непритаманна, та втручався в миротворчий процес,

– сказав Романюк.

Чого очікувати від виборів у США: дивіться відео 24 Каналу