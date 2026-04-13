Припинив з'являтися публічно: глава угорського МЗС Сіятро "зник" після поразки Орбана

Угорські медіа звернули увагу на відсутність Петер Сіярто у публічному просторі після поразки Віктора Орбана на виборах. Зокрема, про це повідомляє видання 444.hu.

Що відомо про "зникнення" Сіятро?

Журналісти зазначають, що глава МЗС не був поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки. Крім того, Сіярто вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах.

Останній допис політика у Facebook з'явився близько 16:00 у неділю – тоді він закликав прихильників партії "Фідес" взяти участь у голосуванні. Раніше того ж дня він публікував фото з дружиною після голосування на виборах.

Відсутність Сіярто на тлі важливих політичних подій викликала обговорення у медіа та серед спостерігачів.

Зверніть увагу! Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу висловив думку, що Орбан та його уряд зможе спробувати зробити деструктивні дії в Угорщині після поразки на парламентських виборах в Угорщині.

