Я не дзвонитиму Трампу, – Мадяр

Лідер"Тиси" Петер Мадяр, чия партія перемогла на парламентських виборах в Угорщині, зробив заяву у бік президента США Дональда Трампа. Угорський політик сказав, що не буде дзвонити американському лідеру.

Про це Петер Мадяр заявив під час великої пресконференції 13 квітня.

Що сказав Мадяр стосовно Дональда Трампа?

Петер Мадяр зазначив, що він не буде телефонувати Дональду Трампу після своєї перемоги на парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 12 квітня.

Я не телефонуватиму Трампу. Але якщо він або хтось з адміністрації США зв’яжеться з нами, ми будемо доступні,

– сказав лідер партії "Тиса".

Варто наголосити, що Дональд Трамп відкрито підтримував на цих виборах багаторічного прем'єр-міністра Угорщини та союзника російського диктатора Володимира Путіна – Віктора Орбана. Зокрема, Трамп заявляв, що США готові зміцнити економіку Угорщини та "інвестувати в майбутнє процвітання" країни за умови перемоги Орбана прийдешніх виборах.

