Я не дзвонитиму Трампу, – Мадяр
- Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", заявив, що не буде дзвонити президенту США Дональду Трампу після перемоги на парламентських виборах в Угорщині.
- Мадяр зазначив, що буде доступний для зв'язку, якщо Трамп або адміністрація США ініціюють контакт.
Лідер"Тиси" Петер Мадяр, чия партія перемогла на парламентських виборах в Угорщині, зробив заяву у бік президента США Дональда Трампа. Угорський політик сказав, що не буде дзвонити американському лідеру.
Про це Петер Мадяр заявив під час великої пресконференції 13 квітня.
До теми "Щоб налагодити відносини": Мадяр заявив про готовність зустрітися із Зеленським
Що сказав Мадяр стосовно Дональда Трампа?
Петер Мадяр зазначив, що він не буде телефонувати Дональду Трампу після своєї перемоги на парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 12 квітня.
Я не телефонуватиму Трампу. Але якщо він або хтось з адміністрації США зв’яжеться з нами, ми будемо доступні,
– сказав лідер партії "Тиса".
Варто наголосити, що Дональд Трамп відкрито підтримував на цих виборах багаторічного прем'єр-міністра Угорщини та союзника російського диктатора Володимира Путіна – Віктора Орбана. Зокрема, Трамп заявляв, що США готові зміцнити економіку Угорщини та "інвестувати в майбутнє процвітання" країни за умови перемоги Орбана прийдешніх виборах.
Як ще адміністрація Трампа підтримувала Орбана на виборах?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня прибув до Будапешту, щоб підтримати Віктора Орбана на виборах в Угорщині. До цього під час останнього візиту до Угорщини американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що США зацікавлені в перемозі Орбана.
Під час телефонного дзвінка віцепрезиденту США Джей Ді Венсу на передвиборчому мітингу Орбана у Будапешті Трамп висловив свою підтримку прем'єр-міністру Угорщини та сказав, що є великим шанувальником Орбана. Американський лідер також зазначив, що "я люблю Угорщину і люблю Віктора".
Однак зусилля Білого дому не допомогли Орбану здобути перемогу на виборах. Цікаво, що Дональд Трамп уже після того, як стало зрозуміло, що перемогла партія "Тиса" в угорських виборах, завершив спілкування з журналістами після питання про поразку Орбана у голосуванні.