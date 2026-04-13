Готові до діалогу: у Кремлі відповіли, чи зможе Мадяр вплинути на перебіг війни в Україні
- Кремль заявив про готовність до співпраці з новим урядом Угорщини та повагу до вибору угорських виборців.
- Росія не бачить зв'язку між результатами виборів в Угорщині та війною проти України.
У Росії заявили про відкритість до співпраці з Угорщиною та повагу до вибору угорських виборців. У Кремлі також запевнили, що не пов'язують результати виборів із війною проти України.
Росія готова до діалогу з новим урядом Угорщини. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
Як відреагували в Кремлі на результати виборів в Угорщині?
У Росії заявили про готовність до діалогу з Угорщиною та намір вибудовувати "добрі відносини" з усіма країнами Європи.
Він наголосив, що Москва поважає вибір угорських громадян за результатами виборів і не втручається у внутрішні політичні процеси. За його словами, у Кремлі розраховують на конструктивні відносини з Угорщиною.
Пєсков також заявив, що Росія не бачить прямого зв'язку між результатами виборів в Угорщині та розвитком ситуації навколо війни проти України.
Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Росія прагне зберегти свій вплив у Центральній Європі. Кремль може вдатися до провокацій, щоб допомогти Орбану.
Вибори в Угорщині: останні новини
Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла на парламентських виборах в Угорщині, здобувши конституційну більшість. Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, привітали Мадяра з перемогою і висловили надію на посилення співпраці з Угорщиною.
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на виборах заявив про зміну зовнішньополітичного курсу Угорщини, обіцяючи відновити довіру партнерів у ЄС і НАТО. Мадяр планує здійснити закордонні візити до Польщі, Відня та Брюсселя для відновлення європейського фінансування та зміцнення міжнародних зв'язків.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки. Сіярто не був присутній під час публічного визнання поразки Орбана і не проявляє активності у соцмережах.