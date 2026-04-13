Укр Рус
13 квітня, 13:41
3

Готові до діалогу: у Кремлі відповіли, чи зможе Мадяр вплинути на перебіг війни в Україні

Юлія Харченко
Основні тези
  • Кремль заявив про готовність до співпраці з новим урядом Угорщини та повагу до вибору угорських виборців.
  • Росія не бачить зв'язку між результатами виборів в Угорщині та війною проти України.

У Росії заявили про відкритість до співпраці з Угорщиною та повагу до вибору угорських виборців. У Кремлі також запевнили, що не пов'язують результати виборів із війною проти України.

Росія готова до діалогу з новим урядом Угорщини. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Як відреагували в Кремлі на результати виборів в Угорщині?

У Росії заявили про готовність до діалогу з Угорщиною та намір вибудовувати "добрі відносини" з усіма країнами Європи.

Він наголосив, що Москва поважає вибір угорських громадян за результатами виборів і не втручається у внутрішні політичні процеси. За його словами, у Кремлі розраховують на конструктивні відносини з Угорщиною. 

Пєсков також заявив, що Росія не бачить прямого зв'язку між результатами виборів в Угорщині та розвитком ситуації навколо війни проти України.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Росія прагне зберегти свій вплив у Центральній Європі. Кремль може вдатися до провокацій, щоб допомогти Орбану.

Вибори в Угорщині: останні новини

  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла на парламентських виборах в Угорщині, здобувши конституційну більшість. Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, привітали Мадяра з перемогою і висловили надію на посилення співпраці з Угорщиною.

  • Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на виборах заявив про зміну зовнішньополітичного курсу Угорщини, обіцяючи відновити довіру партнерів у ЄС і НАТО. Мадяр планує здійснити закордонні візити до Польщі, Відня та Брюсселя для відновлення європейського фінансування та зміцнення міжнародних зв'язків.

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки. Сіярто не був присутній під час публічного визнання поразки Орбана і не проявляє активності у соцмережах.