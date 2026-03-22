Лідери ЄС потрапили в пастку Орбана і збільшили його шанси на перемогу на виборах, – Politico

Лідери Євросоюзу, за даними джерел, не відчували такого роздратування діями одного зі своїх колег з часів прем’єрства Маргарет Тетчер, як під час керівництва прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Він знову заблокував виділення приблизно 90 мільярдів євро на підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

Як Орбан використовує конфлікт з ЄС у своїх цілях?

Попри відсутність гучних публічних скандалів, атмосфера на засіданні Європейської ради була вкрай напруженою. Орбан відмовився погодити пакет фінансування, заявивши, що зробить це лише після відновлення постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", який, за його словами, був пошкоджений під час російських атак. Київ ці звинувачення відкидає.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон згодом визнав, що ще не чув настільки жорсткої критики на адресу одного з лідерів під час самітів ЄС.

Водночас частина європейських політиків побоюється, що така жорстка реакція зіграла на руку самому Орбану, адже вона збіглася з фінальним етапом напруженої передвиборчої кампанії в Угорщині. На їхню думку, протистояння з Брюсселем дозволяє йому знову позиціонувати себе як єдиного захисника національних інтересів.

Деякі депутати Європарламенту вважають, що ЄС варто було відкласти конфлікт до завершення виборів, щоб не підсилювати передвиборчу риторику Орбана. За їхніми словами, зараз його партія "Фідес" уперше за багато років відстає в соціологічних опитуваннях від опозиційної "Тиси" Петера Мадяра, і будь-яке загострення з Брюсселем лише мобілізує його електорат.

Політична тактика Орбана

Сам Орбан, залишаючи Брюссель після саміту, демонстрував впевненість і заявив, що інші лідери ЄС можуть лише погрожувати, але не мають достатньо аргументів, щоб звинуватити Угорщину у чомусь конкретному.

Аналітики зазначають, що подібна тактика – звичний елемент політичної стратегії Орбана. У попередніх виборчих кампаніях він неодноразово будував свою риторику на протиставленні Угорщини зовнішнім загрозам – від фінансових еліт до інституцій ЄС – і подавав себе як єдиного політика, здатного захистити країну.

Західні консервативні кола, близькі до руху MAGA, також не приховують симпатій до угорського прем’єра. З’являлися повідомлення, що віцепрезидент США Джей Ді Венс може відвідати Будапешт, щоб продемонструвати йому політичну підтримку напередодні виборів.

Заперечуючи, що Орбан будь-яким чином заманив лідерів ЄС у пастку, депутат Європарламенту від Фідес Андраш Ласло визнав, що зіткнення цілком може зіграти йому на користь. Вони наголошують, що прем’єр лише дотримався своєї позиції та не піддався тиску, чого, на їхню думку, й очікують від нього виборці.

Орбан також звинувачує Київ у втручанні у внутрішню політику Угорщини, стверджуючи, що затримка з ремонтом нафтопроводу є політично вмотивованою. Українська сторона такі заяви заперечує.

Опозиційного лідера Петера Мадяра прем’єр продовжує змальовувати як політика, пов’язаного з Брюсселем і зацікавленого в проукраїнському курсі Будапешта. Хоча представники його партії в Європарламенті, як і сам Мадяр, також виступали критично щодо швидкого вступу України до союзу і голосували проти кредиту Україні.

Експерти вважають, що навіть якщо Орбан використає нинішній конфлікт у передвиборчій кампанії та збереже владу, для Угорщини це може мати негативні наслідки у середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки ЄС може вдатися до жорсткіших заходів у відповідь на постійне блокування рішень.

