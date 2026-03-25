"Він сильний лідер": Трамп відкрито закликав голосувати за Орбана на виборах

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Він назвав його «сильним лідером» і закликав угорців голосувати за його переобрання.

Американський лідер наголосив, що Орбан є справжнім лідером. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дивіться також Трамп "не при справах": США не втручатимуться у скандал із Орбаном і кредитом Україні

Що заявив Трамп про підтримку Орбана?

Трамп назвав Орбана "дуже сильним і потужним лідером, з перевіреним досвідом досягнення феноменальних результатів". За його словами, угорський прем'єр невтомно бореться за свою країну та народ.

Американський лідер також зазначив, що Орбан працює над розвитком економіки, створенням робочих місць, розширенням торгівлі, а також виступає за боротьбу з нелегальною міграцією та забезпечення правопорядку. Крім того, Трамп підкреслив, що відносини між Угорщиною та США за його адміністрації досягли "нових висот співпраці", значною мірою завдяки Орбану. Він додав, що розраховує на подальшу тісну співпрацю між країнами та подальший розвиток двосторонніх відносин.

Трамп також нагадав, що вже підтримував Орбана під час виборів 2022 року, і заявив, що "має честь робити це знову". Свій допис він завершив прямим закликом до угорців голосувати за чинного прем'єра, наголосивши, що Орбан є "справжнім другом, бійцем і переможцем", і запевнив у своїй "повній і абсолютній підтримці" його переобрання.

Вибори в Угорщині: останні новини