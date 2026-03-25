"Він сильний лідер": Трамп відкрито закликав голосувати за Орбана на виборах
- Дональд Трамп публічно підтримав Віктора Орбана перед парламентськими виборами, назвавши його "сильним лідером".
- Трамп підкреслив досягнення Орбана в економіці, боротьбі з нелегальною міграцією та розвитку відносин з США, закликавши угорців голосувати за нього.
Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Він назвав його «сильним лідером» і закликав угорців голосувати за його переобрання.
Американський лідер наголосив, що Орбан є справжнім лідером. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
Що заявив Трамп про підтримку Орбана?
Трамп назвав Орбана "дуже сильним і потужним лідером, з перевіреним досвідом досягнення феноменальних результатів". За його словами, угорський прем'єр невтомно бореться за свою країну та народ.
Американський лідер також зазначив, що Орбан працює над розвитком економіки, створенням робочих місць, розширенням торгівлі, а також виступає за боротьбу з нелегальною міграцією та забезпечення правопорядку. Крім того, Трамп підкреслив, що відносини між Угорщиною та США за його адміністрації досягли "нових висот співпраці", значною мірою завдяки Орбану. Він додав, що розраховує на подальшу тісну співпрацю між країнами та подальший розвиток двосторонніх відносин.
Трамп також нагадав, що вже підтримував Орбана під час виборів 2022 року, і заявив, що "має честь робити це знову". Свій допис він завершив прямим закликом до угорців голосувати за чинного прем'єра, наголосивши, що Орбан є "справжнім другом, бійцем і переможцем", і запевнив у своїй "повній і абсолютній підтримці" його переобрання.
Вибори в Угорщині: останні новини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив перевірити інформацію про можливе прослуховування міністра закордонних справ Петера Сіярто, вважаючи це серйозною загрозою для держави. Важливо, що такі заяви Орбана ніяк не підкріплені доказово, адже повідомлення про можливе прослуховування базуються на статті в проурядовому виданні Mandiner, яке посилається на анонімний лист з аудіозаписами, без офіційних доказів.
Крім того, Орбан вдається до різних хитрощів, щоб залишитися прем'єром після виборів, які пройдуть уже 12 квітня. Відомо, що російська розвідка нібито планувала інсценувати замах на Віктора Орбана для впливу на вибори. Проте, Кремль заперечує існування такого плану, називаючи ці відомості дезінформацією, а представники Орбана накинулися знову на Україну та назвали це пропагандою.
Politico пише, що Орбан може піти на крайні кроки, щоб виграти вибори. Прем'єр-міністр може не визнати результатів виборів та розпочати жорстоку політичну боротьбу, щоб ускладнити передачу влади.