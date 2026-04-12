Вибори в Угорщині: відомі перші результати

В Угорщині почали з’являтися перші результати парламентських виборів. Після підрахунку в одномандатних округах опозиційна партія "Тиса" випереджає провладну "Фідес".

Остаточні підсумки ще попереду, адже підрахунок триває. Про це повідомляє Національне виборче бюро Угорщини.

Що відомо про результати виборів?

В Угорщині оприлюднили перші результати парламентських виборів. Згідно з попередніми даними, після підрахунку 53.45% голосів в одномандатних округах лідирує опозиційна партія "Тиса", випереджаючи провладну "Фідес".

Наразі підрахунок здійснюється саме за результатами голосування в одномандатних округах. Це лише перший етап виборчого процесу, який не дає повної картини розподілу політичних сил у парламенті. Після завершення підрахунку в округах розпочнеться обробка голосів за партійними списками. Саме цей етап традиційно відіграє ключову роль у формуванні остаточного складу парламенту.

Варто зазначити, що наразі опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром наразі утримує лідерство завдяки результатам в одномандатних округах. Водночас за партійними списками, де розподіляються пропорційні мандати, першість зберігає партія Віктора Орбана.

Наразі відомо, що за підсумками підрахунку понад 10% голосів "Тиса" може претендувати на 136 місць у 199-місному парламенті, тоді як "Фідес" – лише на 56.

Згідно з оприлюдненими даними, перевага опозиції зумовлена передусім лідерством її кандидатів в одномандатних округах.

Останніми будуть враховані результати поштового голосування. Вони можуть мати значний вплив на фінальний результат, особливо у випадку мінімального розриву між політичними силами.

Водночас в Угорщині не проводять екзит-полів, тому перші офіційні результати є єдиним джерелом оперативної інформації про перебіг виборів. Це ускладнює прогнозування підсумків до завершення підрахунку значної частини бюлетенів.

Варто зазначити, що останнє передвиборче опитування, проведене 21 Research Center у період з 8 по 11 квітня, також фіксувало перевагу партії "Тиса". Це може свідчити про збереження тенденції, однак робити остаточні висновки поки що зарано.

На початкових етапах підрахунку результати можуть бути нестабільними та змінюватися залежно від регіону. Зокрема, сільські та міські округи часто демонструють різні політичні вподобання виборців. Очікується, що більш точна картина стане зрозумілою після підрахунку щонайменше половини голосів. До того часу інтрига щодо переможця виборів зберігатиметься.

Чому ці вибори стали рекордними?

Парламентські вибори в Угорщині 2026 року стали рекордними передусім через безпрецедентно високу явку виборців, яка сягнула майже 80% станом на 20:00. Такий показник значно перевищив результати попередніх виборів і став найвищим за всю історію спостережень у країні.

Активність громадян була помітною ще з самого ранку: вже о 7:00 проголосували 3,46% виборців, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році. Протягом дня темпи голосування лише зростали – станом на 11:00 явка перевищила 37%, а вже о 17:00 досягла понад 66%.

Це свідчить про надзвичайно високий інтерес суспільства до результатів виборів та майбутнього політичного курсу країни. Однією з ключових причин такої мобілізації стало напружене протистояння між чинним прем’єр-міністром Віктором Орбаном і лідером опозиції Петером Мадяром.

Виборці активно приходили на дільниці, розуміючи важливість свого голосу в умовах конкурентної боротьби. Високу явку також підтверджують дані з-за кордону – зокрема, в Генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді проголосували близько 77% зареєстрованих виборців. Водночас суттєвих порушень під час голосування не зафіксовано, а процес відбувався у штатному режимі.

