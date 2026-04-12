Вибори в Угорщині: ЗМІ спрогнозували розподіл місць у парламенті

ЗМІ передбачили, яким може бути розподіл місць у парламенті після нинішніх виборів в Угорщині. Партія "Тиса" може отримати більшість.

Про це пише видання Telex.

Який розподіл місць у парламенті Угорщини прогнозують після виборів?

Читачі видання Telex спрогнозували розподіл місць у парламенті Угорщини після виборів. Більшість місць, ймовірно, отримає партія "Тиса" Петера Мадяра – 117.

Правляча партія "Фідес" Віктора Орбана може отримати лише 66 місць цього разу. Водночас "Наша Батьківщина", "Демократична коаліція" та МККП можуть зайняти 8 та по 4 місця відповідно.

Зазначимо, що 4 роки тому передбачення Telex не справдилися. Видання передбачало розподіл парламенту 94 – 92 між "Фідес" і "Єдність за Угорщину", але результат був 135 – 57.

