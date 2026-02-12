Ексглава МЗС розкрив, чому зараз активізувалася тема дедлайну кінця війни
- Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що інформація про можливий мирний договір і вибори навесні поширюється як елемент тиску на Україну чи Росію з боку адміністрації Дональда Трампа.
- Організація виборів в Україні під час війни є складною та дорогою, враховуючи значну кількість українців на фронті і за кордоном, а також внутрішньо переміщених осіб.
ЗМІ дедалі частіше публікують матеріали про те, що нібито мирна угода буде укладена вже навесні. Також згадується, що у травні буцімто можуть провести вибори в Україні. Однак переважно це спецслужби США зливають для медіа цю інформацію.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що це чергова спроба адміністрації Дональда Трампа вплинути на ситуацію в Україні. Це додатковий елемент тиску на Україну чи Росію.
"Комусь у Вашингтоні потрібно, щоб ця інформація зараз з’явилася як додатковий елемент тиску на Україну чи, можливо, Росію. Трамп хоче, щоб через два тижні чи місяць це відбулося. "А ви сидіть та думайте, бо інакше буде погано", – припустив він.
Чому зараз це неможливо?
Володимир Огризко зазначив, що не може впродовж 2 – 3 тижнів усе змінитися. Адже після останніх переговорів позиція усіх сторін залишилася незмінною. Крім того, провести вибори в Україні за нинішніх умов – це дуже дорого. Називають суму приблизно 10 мільярдів гривень.
Люди, які таке пишуть, не розуміють, що таке провести вибори. Вони не знають, в який спосіб це організовується. Тим більше у контексті того, що у нас якась частина виборців перебуває за кордоном,
– підкреслив ексміністр МЗС.
Також велика кількість українців воює на фронті. Є багато внутрішньо переміщених осіб, яким також потрібно забезпечити доступ до голосування у регіонах, в яких вони перебувають. Тому усе це дуже складно та дорого організувати в умовах війни.
Вибори в Україні: останні новини
Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що 24 лютого Володимир Зеленський нібито планує представити план проведення виборів президента та референдуму. Була інформація, що США наполягають на проведенні обох голосувань до 15 травня.
Володимир Зеленський відреагував на публікацію FT. Він зауважив, що "уперше чує" про такі плани. За його словами, Україна готова на вибори за умови припинення вогню та надання нашій державі гарантій безпеки.
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів, чи готується Україна до виборів. Він пояснив, що вибори можливі, але лише після конкретних кроків, які ведуть до завершення війни. У Києві можуть готуватись до них, але цей процес досить довгий, бо потрібно зважати на велику кількість деталей.