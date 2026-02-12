Ексглава МЗС розкрив, чому зараз активізувалася тема дедлайну кінця війни

ЗМІ дедалі частіше публікують матеріали про те, що нібито мирна угода буде укладена вже навесні. Також згадується, що у травні буцімто можуть провести вибори в Україні. Однак переважно це спецслужби США зливають для медіа цю інформацію.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що це чергова спроба адміністрації Дональда Трампа вплинути на ситуацію в Україні. Це додатковий елемент тиску на Україну чи Росію.

"Комусь у Вашингтоні потрібно, щоб ця інформація зараз з’явилася як додатковий елемент тиску на Україну чи, можливо, Росію. Трамп хоче, щоб через два тижні чи місяць це відбулося. "А ви сидіть та думайте, бо інакше буде погано", – припустив він.

Чому зараз це неможливо?

Володимир Огризко зазначив, що не може впродовж 2 – 3 тижнів усе змінитися. Адже після останніх переговорів позиція усіх сторін залишилася незмінною. Крім того, провести вибори в Україні за нинішніх умов – це дуже дорого. Називають суму приблизно 10 мільярдів гривень.

Люди, які таке пишуть, не розуміють, що таке провести вибори. Вони не знають, в який спосіб це організовується. Тим більше у контексті того, що у нас якась частина виборців перебуває за кордоном,

– підкреслив ексміністр МЗС.

Також велика кількість українців воює на фронті. Є багато внутрішньо переміщених осіб, яким також потрібно забезпечити доступ до голосування у регіонах, в яких вони перебувають. Тому усе це дуже складно та дорого організувати в умовах війни.

