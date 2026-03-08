Укр Рус
Геополітика Європа Біля посольства США в Осло стався сильний вибух
8 березня, 05:09
2

Біля посольства США в Осло стався сильний вибух

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У столиці Норвегії пролунав потужний вибух біля посольства США.
  • Поліція розпочала розслідування та з’ясовує причини інциденту.

У ніч на неділю, 8 березня, стався вибух біля посольства США в Осло. На місці працює поліція.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву правоохоронців. 

Дивіться також Іран завдав один з найуспішніших ударів по США в Перській затоці, – Bloomberg 

Що відомо про вибух? 

Гучний вибух стався близько першої години ночі за місцевим часом у західній частині міста поблизу диппредставництва. Очевидці розповіли місцевим ЗМІ, що бачили дим, який піднімався над територією дипломатичного комплексу.

У поліцейському управлінні Осло повідомили в окремій заяві, що одразу не було зрозуміло, що стало причиною вибуху або хто був до нього причетний. 

"Поліція веде діалог із посольством, повідомлень про постраждалих осіб немає", – йдеться у заяві. 

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту.

Дрони Ірану підпалили посольство США в Ер-Ріяді: основне

  • У дипломатичному кварталі Ер‑Ріяда пролунали вибухи вночі 3 березня. Згодом стало відомо, що це іранські бойові безпілотники атакували американське посольство

  • Атака спричинила "обмежену пожежу та незначні матеріальні збитки", як заявили в Міноборони Саудівської Аравії. 

  • Президент Дональд Трамп відреагував на атаку з заявою: "США незабаром оголосять, яка буде відповідь, але вона точно буде".