Біля посольства США в Осло стався сильний вибух

У ніч на неділю, 8 березня, стався вибух біля посольства США в Осло. На місці працює поліція.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву правоохоронців.

Дивіться також Іран завдав один з найуспішніших ударів по США в Перській затоці, – Bloomberg

Що відомо про вибух?

Гучний вибух стався близько першої години ночі за місцевим часом у західній частині міста поблизу диппредставництва. Очевидці розповіли місцевим ЗМІ, що бачили дим, який піднімався над територією дипломатичного комплексу.

У поліцейському управлінні Осло повідомили в окремій заяві, що одразу не було зрозуміло, що стало причиною вибуху або хто був до нього причетний.

"Поліція веде діалог із посольством, повідомлень про постраждалих осіб немає", – йдеться у заяві.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту.

Дрони Ірану підпалили посольство США в Ер-Ріяді: основне